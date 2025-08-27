Soler, héroe del ascenso del Real Avilés, ficha por el Lorca El lateral valenciano, que aspiraba a continuar en el conjunto blanquiazul, jugará en un recién ascendido a Segunda RFEF

Santy Menor Avilés Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:53 Comenta Compartir

Tardó en llegar, pero José Antonio Soler, uno de los héroes del ascenso del Real Avilés Industrial, tanto dentro como fuera del campo, ya tiene equipo para la presente temporada. El valenciano, a quien le había costado caro esperar unas semanas por una posible renovación con el conjunto blanquiazul, jugará finalmente en un recién ascendido a Segunda RFEF como el Lorca Deportiva.

Soler quería seguir sí o sí en el Suárez Puerta y dio prioridad a una oferta desde Avilés, rechazando propuestas atractivas que se cayeron cuando el conjunto blanquiazul se decantó finalmente por Campabadal. Entonces le tocó esperar por más alternativas mientras se entrenaba en solitario y finalmente se ha decantado por el atractivo proyecto murciano, con el histórico Artés Carrasco como telón de fondo.

Una vez que Soler ya ha encontrado equipo, los únicos futbolistas que no renovaron con el Real Avilés este verano y siguen libres son Osky, Èric Callís y Rubén Cebollada. Alarcón jugará en la Deportiva Minera, Mecerreyes en el Real Unión, Nico Fernández en el Almería B, Momoh en el Manresa, y Davo Fernández, rescindido, en el Salamanca UDS.