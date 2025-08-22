La TPA no retransmitirá los partidos del Real Avilés La Federación Española ha anunciado acuerdos con diferentes televisiones autonómicas entre las que no se encuentra la asturiana

La Federación Española de Fútbol ha hecho oficial un acuerdo con diferentes televisiones autonómicas para emitir partidos de la Primera Federación Versus e-Learning esta próxima temporada, entre las cuales no se encuentra la Televisión del Principado de Asturias (TPA), que finalmente no retransmitirá, por tanto, los partidos del Real Avilés Industrial.

Sí aparecen TVG (Galicia), CMM TV (Castilla La Mancha), Aragón TV, La 7 (Murcia) y 3Cat (Cataluña), que amplían la oferta televisiva para la temporada que arrancará el próximo 29 de agosto.

La alianza se une a la suscrita con La Liga + y Football Club, que emitirán los 20 encuentros por jornada, y con Movistar + y Digi TV, quienes ofrecerán los 10 partidos más destacados del fin de semana. La Primera Federación Versus e-Learning alcanza en su sexta temporada las máximas cotas de visibilidad en su historia gracias a un contenido de calidad y una masa social en constante crecimiento que multiplica su atractivo mediático.

La TPA había manifestado a este periódico su interés de emitir los partidos de fuera de casa del Real Avilés, pero aún sin explicación oficial, hasta al menos la próxima semana, o bien desistió, o su puja no fue considerada por la Federación Española. En todo caso, los aficionados del conjunto blanquiazul que no puedan viajar con el equipo, o los amantes del fútbol asturiano, tendrán que pagar para ver al Real Avilés en alguna de las diferentes plataformas privadas, a excepción de partidos en autonómicas como la TVG a cuya señal se puede acceder de manera gratuita por internet.

