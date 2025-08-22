El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel promocional de la Federación Española. RFEF

La TPA no retransmitirá los partidos del Real Avilés

La Federación Española ha anunciado acuerdos con diferentes televisiones autonómicas entre las que no se encuentra la asturiana

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Viernes, 22 de agosto 2025, 19:07

La Federación Española de Fútbol ha hecho oficial un acuerdo con diferentes televisiones autonómicas para emitir partidos de la Primera Federación Versus e-Learning esta próxima temporada, entre las cuales no se encuentra la Televisión del Principado de Asturias (TPA), que finalmente no retransmitirá, por tanto, los partidos del Real Avilés Industrial.

Sí aparecen TVG (Galicia), CMM TV (Castilla La Mancha), Aragón TV, La 7 (Murcia) y 3Cat (Cataluña), que amplían la oferta televisiva para la temporada que arrancará el próximo 29 de agosto.

La alianza se une a la suscrita con La Liga + y Football Club, que emitirán los 20 encuentros por jornada, y con Movistar + y Digi TV, quienes ofrecerán los 10 partidos más destacados del fin de semana. La Primera Federación Versus e-Learning alcanza en su sexta temporada las máximas cotas de visibilidad en su historia gracias a un contenido de calidad y una masa social en constante crecimiento que multiplica su atractivo mediático.

La TPA había manifestado a este periódico su interés de emitir los partidos de fuera de casa del Real Avilés, pero aún sin explicación oficial, hasta al menos la próxima semana, o bien desistió, o su puja no fue considerada por la Federación Española. En todo caso, los aficionados del conjunto blanquiazul que no puedan viajar con el equipo, o los amantes del fútbol asturiano, tendrán que pagar para ver al Real Avilés en alguna de las diferentes plataformas privadas, a excepción de partidos en autonómicas como la TVG a cuya señal se puede acceder de manera gratuita por internet.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 59 años Rodrigo Martínez, de la saga de Rodrigo Peluqueros
  2. 2 El detenido por la muerte de Noelia González se declara «no culpable» e ingresa en prisión
  3. 3 Estafan a jóvenes argentinos con falsas promesas de fútbol: detenido un directivo de «un modesto» club asturiano
  4. 4 Un hombre detenido por robar en una heladería del centro de Gijón
  5. 5 ¿Intercambiarías tu casa por vacaciones? «Con la mente abierta puedes ir a sitios que ni te esperas»
  6. 6 Adiós a Ramón Pichel: «Se va un marido excepcional, un padre ejemplar y un abuelo maravilloso»
  7. 7

    Más de 5.100 firmas no evitarán el cierre del Autocine de Gijón
  8. 8 Pitufa Ferroviaria dará la bienvenida en El Berrón: «Es un guiño a nuestro origen»
  9. 9 La Guardia Civil recupera más de cuatro toneladas de cobre y detiene a tres personas por delito de hurto
  10. 10 Pedro Sánchez anuncia que la Conferencia de Presidentes en Asturias abordará el pacto de Estado contra la emergencia climática

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La TPA no retransmitirá los partidos del Real Avilés

La TPA no retransmitirá los partidos del Real Avilés