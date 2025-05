Las casas de apuestas niegan la ilusión del ascenso para el Real Oviedo

Chisco García Oviedo Viernes, 30 de mayo 2025, 00:00 Comenta Compartir

Cuando el deporte se mezcla con la pasión, la razón se queda orillada. Los aficionados al fútbol suelen ser especialistas en hacerse trampas al solitario y ver siempre el vaso medio lleno en favor de su equipo. Al alcanzar el final de los campeonatos, todo el mundo hace sus cuentas para llegar a los objetivos marcados y en esos papeles los balances siempre cuadran. No hay oviedista que esta semana no vea claro el triunfo de su equipo ante el Cádiz y el del Deportivo ante el elche. Esa combinación daría el ascenso el próximo domingo. Si la pregunta se hace en el Martínez Valero, todos tienen claro que los de Eder Sarabia van a ganar en Riazor y que además los gaditanos no perderán en el Carlos Tartiere. Incluso que el Cartagena golpeará al Mirandés. Los análisis más fríos suelen ser más certeros y estos suelen estar siempre en las casas de apuestas y lo tienen claro: ganarán todos los que lo tienen que hacer.

Si lo que está en juego es el dinero, los sentimientos pierden valor. Los encargados de fijar las cuotas de las apuestas deportivas analizan infinidad de datos y con ellos elaboran sus previsiones. En una jornada como la final de Segunda División hay tres encuentros que llaman la atención por tener en juego la plaza que resta por adjudicar de ascenso directo. Un análisis a los principales portales que operan en España le cierran las puertas del ascenso al Oviedo y lo ponen muy a favor del Elche.

Sportium, William Hill, Bet 365, Bwin, Codere, Luckia, Marca y Dazn acumulan el principal porcentaje de apuestas deportivas en España y sus pronósticos suelen acercarse mucho a la realidad. El funcionamiento de las apuestas es básico: el resultado menos probable es el que más paga y viceversa. La victoria del Deportivo se paga, de media, a 6,19 euros por euro apostado, mientras que la del Elche sólo reportaría 1,42 euros. El empate pagaría a 4,6 euros. El favoritismo de los ilicitanos queda más que demostrado. En el caso del Oviedo, su victoria se paga de media a 1,74 euros, por los 5,3 del Cádiz y los 3,16 del empate. Mucho más desequilibrados son los pagos en el Cartagena-Mirandés. El triunfo local cotiza a 12,8 euros, por los 1,19 que valdría la victoria de los pupilos de Alessio Lici en Cartagonova.

Temas

Real Oviedo