Colombatto, sobre su rival, el Deportivo: «Harán su trabajo con seriedad, como debe ser»

«A estas alturas, la profesionalidad no se pone en duda. Hablamos de un club histórico como el Deportivo. Harán su trabajo con seriedad, como debe ser». Santiago Colombatto despejó cualquier atisbo de duda que se quiera poner sobre los jugadores del conjunto coruñés con vistas al encuentro del próximo domingo ante el Elche y en el que el Real Oviedo necesita su triunfo para tener opciones de subir a Primera División.

«Es una semana larga y linda», expresó el argentino. «Ya es mi segundo año aquí y volvemos a llegar con opciones al final. Eso nos motiva mucho. Esta semana es muy importante, y quién sabe lo que puede pasar». Colombatto insistió en la necesidad de mantener el foco en lo que depende únicamente del equipo: «Voy a hacer como en Tenerife, centrarme en lo nuestro e intentar ganarle a un gran rival como el Cádiz. Tenemos que hacer nuestro trabajo y esperar. Venimos desde atrás y ahora tenemos esta oportunidad. Si la aprovechamos, el Elche tendrá que responder. Y si no, ya se verá».

En una Segunda División imprevisible, el centrocampista sabe que no hay margen para distracciones: «Aunque el Cádiz no se juegue nada, nos va a querer ganar. Por eso es clave estar concentrados. Todo lo que no controlamos, hay que dejarlo de lado. Lo nuestro es salir a ganar. Hay que creer, no hay más».

El argentino también aprovechó para destacar el rendimiento del equipo esta temporada, que podría terminar como la mejor del Oviedo en un cuarto de siglo: «A veces no se valora lo suficiente. Todos pensamos en el ascenso directo y no se le dio mérito a meterse otra vez en el playoff. Pero estamos firmando la mejor campaña del club en 25 años. Eso tiene valor. Somos ambiciosos, claro, pero sin restar mérito a lo que hemos logrado».

Temas

Real Oviedo