David Costas: «El Almería sin Luis Suárez sigue siendo un 'plantillón'»

Chisco García Oviedo Miércoles, 4 de junio 2025, 17:47 Comenta Compartir

«Luis Suárez es un jugador determinante, seguramente el mejor de la categoría. Te lo pone muy difícil siempre. A nosotros nos hubiese pasado lo mismo con Fede Viñas, son cosas del fútbol. Nos viene bien, es así, pero no hay que relajarse porque el Almería sigue siendo un plantillón». David Costas es uno de los primeros beneficiados con la baja de Luis Suárez al que no tendrá enfrente el sábado, pero tiene claro que esa ausencia no será determinante para el desenlace de la eliminatoria.

El gallego siente que todo el grupo está motivado para esta cita y él de forma especial: «Estamos con muchas ganas, el año pasado no pude estar disponible hasta el día de Cornellá y tengo muchas ganas de aportar, de ayudar y de conseguir el objetivo, claro». A favor de los azules está el hecho de haber llegado a la final hace un año: «La gente, una vez sabido que jugábamos el playoff, empezó a pensar qué nos faltó el año pasado. Sí creo que nos sirvió vivir todo hasta el final, vivir todas esas emociones que se generaron. Si llegamos a esa final otra vez, creo que nos servirá».

Costas no esconde lo que supondría para él devolver al Oviedo a Primera División. «Conseguir el ascenso con el Oviedo sería el momento más feliz de mi carrera. En el Celta estuve mucho tiempo, pero no fui igual de importante. Eso te hace sentir más parte de todo. Llevo aquí cuatro años y sería el mejor momento de mi carrera».

Pese a no lograr el ascenso directo, Costas reivindica el trabajo realizado por el equipo durante toda la temporada: «Nuestro año no es nada malo, entramos terceros haciendo 75 puntos, algo que no se había hecho en estos diez años en el club. No ascendimos directos y es una putada, pero es lo que hay y ahora toca pelearlo».

Temas

Real Oviedo