El entrenador del Mirandes, Alessio Lisci: «Lo nuestro es un sueño y lo suyo una obsesión»

El entrenador del Mirandés, Alessio Lisci, aprovechó la rueda de prensa para tratar de pasar toda la presión de la eliminatoria el conjunto ovetense. «Nosotros tenemos más ganas que presión. Cuando estás en una final quieres ganarla y ascender», dijo el técnico italiano que a continuación puntualizó: «Lo nuestro es un sueño y lo de ellos es una obsesión». Por si lo anterior fuera poco insistió en cargar toda la responsabilidad en los azules y lo justificó diciendo que los carbayones «tienen la obligación y además ya perdieron el año pasado».

Tampoco escatimó elogios para la calidad del conjunto ovetense y puso como ejemplo la anterior eliminatoria: «El mejor once lo tenía el Almería y los 23 mejores los tiene el Real Oviedo». En cualquier caso, eso no le hace temer el enfrentamiento: «Me encanta enfrentarme a los mejores y estoy contento de este enfrentamiento». A lo largo de la rueda de prensa de ayer, en varias ocasiones, hizo referencia a la condición de favorito de los azules. «El favoritismo es para el Oviedo por todo, es evidente, pero lo bonito del fútbol es que pueden pasar cosas inesperadas y llevamos un año haciéndolas», aclaró. También lamentó el entrenador italiano el poco margen que los dos equipos tienen para preparar el encuentro de hoy. «Vamos a entrenar entre poco y nada y eso me entristece», indicó. Además, añadió que después de «un año compitiendo a tanto nivel y jugar el partido más importante sin entrenar me pone triste y creo que pierde el espectáculo». En eso descartó responsabilidades del Oviedo, pero añadió que «quiero jugar en las mejores condiciones posibles».

