Ilic entra en la lista: los convocados del Real Oviedo para medirse al Barcelona Veintitrés nombres componen la lista de Paunovic para el partido que se disputará en el Tartiere

Ramón Julio García Oviedo Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:53

Veljko Paunovic cerró este miércoles la preparación del duelo frente al Barcelona, que se jugará en el Carlos Tartiere este jueves 25 de septiembre a partir de las 21.30 horas. El técnico facilitó una lista de convocados con 23 nombres y con cuatro bajas. Nacho Vidal, Fede Viñas, David Costas y Ovie Ejaria son los cuatro jugadores que se pierden la C3 por lesión y el uruguayo que tiene que cumplir su segundo partido de castigo por la roja que vio en Getafe.

Los 23 convocados por Paunovic son: Moldovan, Aarón Escandell, Bailly, Rahim, Reina, Sibo, Ilyas Chaira, Santi Cazorla, Hassan, Colombatto, Dani Calvo, Oier Luengo, David Carmo, Brandon Domingues, Brekalo, Forés, Dendoncker, Ilic, Rondón, Lucas, Javi López, Marco Esteban y Lamine.

La presencia del cantero Marco Esteban, en la situación, abre la puerta a que el técnico serbio utilice un dibujo con tres centrales, lo que facilitaría el debut de Eric Bailly con la elástica azul. Además, Paunovic confirmó que Cazorla jugará de inicio y falta saber si estará en la línea de centrocampistas, o si lo hará acompañando al Delantero, que volverá a ser Salomón Rondón.

Los azules tendrán mañana una sesión de activación en el propio escenario del partido a partir de las 13.00 horas y a continuación, quedarán concentrados en el Hotel Monumental Naranco a la espera de que llegue la hora de un partido que será dirigido por el colegiado madrileño Ortiz Arias, ayudado en el VAR por Pizarro Gómez.