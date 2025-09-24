Paunovic, ante el Real Oviedo-Barcelona: «Necesitaremos lo mejor de cada uno»

Ramón Julio García Oviedo Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:08 Comenta Compartir

«Necesitaremos lo mejor de cada uno, organización, concentración y coraje. Hay que demostrar que somos capaces de competir ante un equipo Champions, como hacíamos en el pasado. Hay que aprender también de los errores de las últimas jornadas». Veljko Paunovic apeló a aquella garra que tenía el Real Oviedo en su anterior paso por Primera División para preparar la visita del Barcelona. Además, dejó una confirmación sobre la alineación de mañana: «Santi Cazorla va a ser titular ante el Barcelona».

Con Paunovic sobre el césped el Oviedo consiguió su última victoria ante el Barça en la temporada 2000, 2001, cuando los azules asaltaron el Nou Camp: «Justo ayer vi el resumen de aquel partido, con un equipazo semejante al de mañana. Rivaldo, Kluivert, Guardiola, Luis Enrique… fuimos capaces de sorprenderles en su campo con coraje. Es universal, da igual el tiempo que pase,cuando tienes todo eso que comenté eres capaz de ganar a cualquiera».

Para preparar un choque como el de mañana el técnico serbio sabe que no solo hacen falta cuestiones futbolísticas: «Vamos a necesitar varias situaciones: concentración, organización para ejecutar el plan de juego y coraje. El coraje es fundamental ante un rival como este. La emoción con la que entremos en el partido es muy importante. Ese es el botón que hay que tocar para que todo lo que tenemos en la plantilla pueda rendir a un nivel máximo». Junto a ello, otro factor determinante: «Necesitaremos jugar con un jugador más y ese es la afición. Hay que transmitirle ese coraje a nuestra gente. Estarán con nosotros y hay que estar enchufados desde el principio».

Uno de los objetivos del técnico es que el desánimo no cale en su plantilla, el ambiente alrededor del equipo tiene tintes pesimistas por haber sumado solo tres puntos: «Tengo que trabajar en transmitir optimismo y confianza a mis jugadores. Hablo con ellos a diario, tanto de fútbol como de lo personal. Es importante que se sientan bien. Ayer hablamos con Brandon, por ejemplo, le dijimos que no baje la guardia y que no baje los brazos, confiamos en él. Sabemos que en algún momento le tocará aportar al equipo. Es una misión del entrenador».

Sobre la baja de Lamine Yamal, Paunovic se mostró contrariado: «No creo que sea bueno que un gran jugador esté lesionado y se pierda el partido. No es bueno para el fútbol y para el espectáculo. Lo lamento porque admiro a estos jugadores, y más uno como Lamine Yamal, que creo que está llamado a marcar una época».

Entre sus tareas principales se encuentra mejorar el rendimiento ofensivo de los suyos y sobre todo que lleguen los goles. El Oviedo es el equipo menos anotador de la liga con solo un tanto en las seis primeras jornadas: «Simplificamos nuestro sistema para poder crear más situaciones de gol. Le estamos dando a los jugadores herramientas simples para que tomen la decisión correcta en la finalización. Ese último pase tiene que ser bueno, es fundamental. Lo estamos trabajando. Es fundamental para mañana el último pase, los centros y la finalización. Estamos puliendo esas acciones técnicas. Muchas veces encajamos antes porque fallamos la ocasión en los primeros minutos».