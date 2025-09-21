Paunovic, entrenador del Real Oviedo: «Hemos hecho nuestro mejor partido fuera» Paunovic sostiene que el equipo ha mejorado, pero reconoce que hay cierta ansiedad en los metros finales para culminar los ataques

Ramón Julio García Oviedo Domingo, 21 de septiembre 2025, 22:48 Comenta Compartir

Tras el encuentro de este domingo, en el que el Real Oviedo sumó la cuarta derrota de la temporada, la tercera a domicilio, Veljko Paunovic optó por quedarse con las cosas positivas del encuentro.

El técnico serbio comenzó la rueda de prensa asegurando que «en general, hemos hecho probablemente el mejor partido fuera de casa», si bien dejó claro que «no estamos contentos». Eso se debe, insistió el entrenador, a que haciendo el mejor partido «no ha sido suficiente» para puntuar.

Además, el técnico quiso destacar la reacción que tuvieron en la segunda parte. «La mejoría nos ha permitido tener buenas situaciones de gol, además del tanto anulado», precisó.

Lamentó el técnico la oportunidad perdida en el primer minuto de juego. «Es una pena arrancar con una gran ocasión y no convertirla», indicó sobre la jugada protagonizada por Rondón, «ya que era el golpe que buscábamos en los partidos fuera de casa, que nos dé ese empujón». Mostró, además, su contrariedad porque ha visto al equipo «un poco inocente en la jugada del gol. Es evitable, sobre todo en la salida».

En esa misma línea, apuntó que son cosas que «tenemos que mejorar e intentar corregir cuanto antes». Insistió en que hasta el final de la primera parte, «hemos ido de menos a más y gozamos de varias llegadas que no conseguimos acabar en situaciones de uno contra uno», explicó.

En opinión del entrenador, uno de los elementos en los que deben mejorar es en la ejecución de los centros al área rival: «No estamos dando buenos servicios a los delanteros y la consecuencia de eso es no meter goles y no ganar partidos».

Los cambios hicieron que los azules reaccionaran en el tramo final y Paunovic entiende que el equipo fue a más. «Tuvimos esas situaciones también que no acabaron en una oportunidad, pero eran situaciones de uno contra uno». Achacó esa falta de acierto en los últimos metros a «un mal control, un mal pase, la ansiedad por querer sacar ventaja de una situación de ataque favorable nos perjudicó».

No oculta el técnico que al Real Oviedo le está costando hacer goles e insiste en que eso aumenta la ansiedad, si bien insiste en que ese aspecto también mejoró con la entrada de los cambios: «La gente que ha entrado ha hecho un buen partido».

Entre las cosas positivas que rescata del encuentro, el entrenador apuntó que «tengo que reconocer que hemos ganado un gran central con David Carmo. Es la primera vez que juega de inicio y creo que dio muestras de mucha calidad y de liderazgo» y puso como ejemplo la acción del gol anulado: «Hace una jugada muy buena y da un pase fantástico».

Ahondando en esa circunstancia, el técnico apuntó que ese tipo de pases «son los que estábamos buscando todo el partido, encontrarle a la espalda de los defensas, entre los centrales. En la primera parte nos faltó mucho hacer eso». Aunque reconoce que mejoraron en la segunda parte, considera que «todavía nos faltó y al final ejecutar el plan es fundamental para poder sumar», finalizó.

La producción ofensiva agradó al técnico: «Creo que hemos mejorado en cuanto a crear situaciones de ataque, crear posibilidades y ocasiones». Igualmente, valora el trabajo de contención «porque hemos tenido muy buena presión en medio campo y arriba». No es lo único salvable a su juicio. «Los defensas han ganado muchos duelos contra dos delanteros muy buenos de clase mundial», apostilló.

Una de las cosas en la que no han mejorado y deben hacerlo es «en esas transiciones ofensivas en la que hemos tenido situaciones de uno contra uno que no convertimos. El balón parado ofensivo creo que tenemos que mejorar».

El técnico considera que «todo el proceso de hacer un equipo está todavía un poco retrasado, pero sabemos también que no hay ninguna excusa y no hay tiempo, ya viene otro partido contra un gran equipo». «Los jugadores nuevos se han mostrado muy bien y hay otros que todavía tienen que cuajar».