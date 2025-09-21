El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ilic se lamenta después de una acción.

Ver 41 fotos
Ilic se lamenta después de una acción. LOF
Quinta Jornada en Primera División

Elche C. F - Real Oviedo | Los azules aparecen demasiado tarde

Los de Paunovic suman la cuarta derrota en cinco partidos tras un mal comienzo y una reacción insuficiente, que llegó con la entrada en el campo de Cazorla

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:30

El Real Oviedo sigue sin acabar de cogerle el aire a la categoría. Este domingo, ante el Elche, volvió a ofrecer una mala imagen ... hasta la hora de partido y solo en los minutos finales, coincidiendo con la entrada de Cazorla, logró dar la sensación de poder llevarse algo positivo. Los de Paunovic tiraron la primera mitad en la que los ilicitanos pudieron sentenciar. Los azules, que suman otro encuentro sin marcar, solo tuvieron un par de ocasiones en el tramo final. El equipo ovetense tiene poco tiempo para recuperarse ya que el jueves recibirá al Barcelona y cada vez es más necesario empezar a sumar puntos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida una trabajadora por llevar a su marido a ayudarla a limpiar una oficina en Gijón
  2. 2 Amplio despliegue en La Calzada, Gijón, por un servicio humanitario
  3. 3

    Arcelor tiene 450 bajas médicas diarias de media, que afectan al 12% de la plantilla en Asturias
  4. 4

    Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias: «No estamos de acuerdo con el peaje del Huerna, pero no puede anularse por razones políticas»
  5. 5

    El Sporting de Gijón no puede contra todos
  6. 6 La sanidad asturiana ya se prepara para los nuevos tratamientos frente al alzhéimer
  7. 7 Sanatorio Marítimo: «Aquí somos felices, hay de todo»
  8. 8

    La amarilla a Kevin, por disputar un balón «de forma temeraria, entrando con el pie por delante en forma de plancha»
  9. 9 Leiva detiene su gira por motivos de salud
  10. 10

    Adriana Lastra: «Santos Cerdán trató de hacerme la vida imposible, viví un infierno de terciopelo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Elche C. F - Real Oviedo | Los azules aparecen demasiado tarde