«Hay que jugar sin ahorrarse nada, es como una final»

«Sacar un buen resultado en Almería sería muy importante. Será una eliminatoria muy intensa, competida y dura. Hay que jugarlo todo como si fuese una final, sin ahorrarse nada porque te puedes arrepentir. Hay que ir a ganar». David Costas tiene muy claro cómo debe afrontar el Oviedo el partido del sábado en el Power Horse Stadium de Almería. Por encima d ellos nombres que alinee el conjunto indálico, el central gallego muestra una fe ilimitada en las posibilidades del equipo y que haga valer el buen hacer que lleva demostrando todo el campeonato y de forma muy especial en los diez últimos encuentros.

Todo lo que rodea a la eliminatoria está marcado por la ausencia de Luis Suárez. La llamada de la selección de Colombia ha supuesto un sobresalto general del que Costas no es ajeno: «Sin duda es un jugador determinante, uno de los mejores, si no el mejor de la categoría, un jugador que te lo pone difícil cada vez que te enfrentas a él». Reconocido esto, el zaguero azul hace una lectura diferente al resto: «El Almería se queja, pero a nosotros nos hubiera pasado lo mismo con Fede Viñas, si hubiera estado bien se lo hubiera llevado Uruguay». Estas situaciones: «Son cosas del fútbol, habla bien de la liga, del nivel que tiene la Segunda División, cada vez hay más futbolistas convocados con sus selecciones». El mensaje final sobre todo esto es claro: «No hay que relajarse porque al final, aunque no esté Luis Suárez, la plantilla sigue siendo un plantillón, veremos que pasa pero iremos a competir y a intentar Los elogios hacia el rival siguieron por parte de Costas: «Quizás no haya sido el mejor año que hayan tenido, pero al final son el único recién descendido que ha conseguido jugar la promoción». A juicio del vigués: «Segunda División es una categoría muy complicada, las plantillas son muy competitivas y el Almería tiene una de las mejores, tiene jugadores por nombres buenísimos, jugadores de nivel Primera División».

Asumido ese potencial, el Oviedo no se queda atrás en virtudes para pensar en superar la eliminatoria: «Hemos demostrado contundencia, solidez a nivel de equipo, aun teniendo momentos malos durante el año, no podemos catalogarlo de malo». También hizo referencia a la puntuación final conseguida: «Entras tercero, con 75 puntos, es la mejor temporada en puntos desde la vuelta al fútbol profesional, al final no asciendes, hablando mal y pronto es una putada, pero es lo que hay, vamos a pelearlo y vamos a intentar conseguirlo».

Experiencia acumulada

Otro factor que puede jugar a favor del equipo es el hecho de haber disputado las eliminatorias por el ascenso en la campaña anterior. «Es un punto importante a favor de muchos jugadores que están en esta plantilla, que es el segundo 'play off' que van a jugar seguido y yo creo que será diferente si llegamos ahí», explicó Cotas, que en lo personal tiene una motivación extra: «El año pasado no pude estar disponible hasta la última jornada de 'play off' y tampoco pude participar y la verdad que tengo muchas ganas de jugar, de aportar, de ayudar y obviamente de conseguir el objetivo que es ascender». De llegar a él, tiene muy claro que: «Sería el momento más feliz de mi carrera».

David Costas jugó en Almería y sabe bien como es el club y la afición por aquellos lares. Las ganas de ascender son lógicas, pero el grado de pasión que se alcanza en la capital asturiana no parece que se vaya a igualar en el encuentro del próximo sábado a las 21 horas: «Lo que se vive aquí o cómo se vive Oviedo aquí es difícil de encontrar en otros sitios, obviamente el Almería tiene su gente y se van a sentir arropados, pero yo creo que lo que hay aquí no lo encuentras en cualquier lado».

