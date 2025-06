LaLiga vigilará «de forma estrecha» las operaciones que se puedan hacer entre los clubes de la misma propiedad

Chisco García Oviedo Domingo, 29 de junio 2025, 00:00 Comenta Compartir

Si algo tiene LaLiga es capacidad para ir plantando cara a cada desafío que se presenta en la competición. La llegada del Grupo Pachuca, propietario de otros tres clubes profesionales de fútbol, hizo que pusiesen sus ojos en las operaciones de cesión de jugadores entre Pachuca, León y Oviedo. Una de las consecuencias fue el aumento del coste para los carbayones en la presente campaña para tener a Colombatto, Alemao y Fede Viñas. La patronal futbolística fue más allá y endureció las condiciones económicas para los jugadores procedentes de las ligas de México, Estados Unidos, Bélgica y Portugal, como señal clara de que no permitirán cualquier operación que pretendan hacer.

LaLiga no entra a valorar el precio que los clubes puedan poner a un traspaso de jugadores de equipos propios, pero sí que cuenta con un comité de evaluación propio que fija la cuantía que se debe imputar al tope salarial, lo que complica cualquier tipo de operación de este estilo. Además, las cesiones van subiendo de valor conforme se acumulan entre los mismos clubes.

Aunque no impone nada, LaLiga también hace sugerencias a los clubes para que ajusten su personal no deportivo a las necesidades de cada categoría. Martín Peláez cifró en cerca de 60 la plantilla administrativa del Oviedo, pero no se descarta que se produzcan más incorporaciones, lo que también tendrá un impacto directo en las cuentas. No es obligatorio seguir las recomendaciones de LaLiga y el mejor es el Rayo Vallecano que apenas cuenta con media docena de empleados y con ellos saca adelante el trabajo del club, aunque con muchas dificultades y deficiencias en la atención a sus abonados y seguidores.

Todo lo que ha implementado el organismo presidido por Javier Tebas tiene la misión final de evitar el endeudamiento de los clubes. Ninguno podría repetir la situación vivida por el Oviedo en el años 2001 ya que mucho antes de acumular aquella deuda astronómica hubiese sido expulsado de la competición y descendido de categoría.

