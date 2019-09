Lolo: «La solución pasa por dejar la puerta a cero»

El jugador del Real Oviedo, Lolo González, reconoció que el equipo no está rindiendo bien pero matizó que no tanto como merecer ir colista. El gaditano ve en los goles encajados y en lo ánimo dos factores claves que están condenando al equipo y aboga por conseguir tanto la primera victoria como la puerta a cero ante el Zaragoza, aspectos por los que pasa la solución del equipo.

El mediocentro confesó que el equipo está 'jodido' tras un nuevo golpe en forma de derrota que «duele más» cuando las cosas no salen. Los azules tienen ahora una semana para preparar el duelo ante el Zaragoza, un partido en el que espera que se note definitivamente el trabajo del nuevo técnico Javi Rozada, que ya ha dado pie a ver a un mejor Real Oviedo en el último tramo de partido ante el Extremadura y la primera hora frente a la Ponferradina.

Los carbayones entrenaron en sesión vespertina con la única ausencia de Tejera y la presencia de Riki, Obeng y Viti, habitualmente con el filial azul.

El estado de ánimo del vestuario

«Estamos jodidos porque volvimos a perder. Aun no hemos ganado, y solo queda levantar la cabeza y solucionar esto el domingo. Cuando las cosas están mal, cualquier golpe duele más y cuesta levantarte, pero ahora solo pensamos en el Zaragoza.»

«Creo que el lastre es anímico, porque el equipo hasta el minuto 60 hizo un partido redondo. He visto el partido esta mañana y ellos no tuvieron ocasiones hasta el gol. Tenemos que seguir trabajando mentalmente y a pensar en el domingo, porque no queda otra.»

«Para Javi fue una semana difícil, en tan poco tiempo no hay margen para implantar su identidad al equipo. Creo que esta semana se va a notar la mano del míster y que servirá para sacar tres puntos que nos merecemos»

Derrota ante la Ponferradina

«Es cierto que los primeros 60 minutos contra la Ponfe ellos no tiran ni a puerta y el equipo se mostró con solidez defensiva, pero a partir del 60 nos sacan una falta rápida y nos marcan el gol. Ahí es cuando nos mataron, ese gol nos hizo venirnos abajo mentalmente y se vio en el partido y en el resultado.»

«Nosotros tenemos que seguir en la línea que hemos llevado en esa última media hora ante el Extremadura y en la primera hora de la Ponfe. Tenemos que seguir en esa linea y trabajando, y eso cambiará, porque el equipo no está bien pero no se merece estar donde estamos.»

Próximo rival: Zaragoza

«Lo importante somos nosotros, este equipo cuando empiece a sacar resultados iremos para arriba. Empezaremos hoy a hablar del rival.»

«Da igual que venga el Zaragoza o el Alcorcón. Pensamos en los tres puntos. Es un partido bonito contra un histórico, intentaremos dar el 100% para que la afición esté contenta. Solo sumando tres puntos podemos salir de ahí abajo, y anímicamente nos vendría de lujo porque solo falta eso para completar el trabajo.»

«Excepto el partido del Elche hemos marcado en todos los partidos, y eso es muy difícil en el fútbol profesional. A nivel defensivo no estamos bien en algunos tramos, y eso nos afecta demasiado. La solución es dejar la portería a cero, porque eso es lo que nos está condenando.»