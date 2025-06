Chisco García Oviedo Viernes, 6 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

«Estamos con confianza y con muchas ganas. Llevamos una racha muy buena, pero sabemos lo que viene. El Almería tiene una de las mejores plantillas y en el 'play off' todo empieza de cero. Tenemos máximo respeto al rival, pero somos consciente de lo que podemos hacer. Acabamos terceros porque nos lo hemos merecido y tenemos muchas ganas de afrontar este reto». Haissem Hassan puso ayer voz al sentir del vestuario del Oviedo cuando faltaban poco más de 48 horas para vivir el primer asalto por el 'play off' ante el Almería.

El extremo azul está de enhorabuena porque fue elegido por la afición como el mejor jugador del equipo, en un premio que otorga cada mes Mahou. «Siempre es una alegría, me hace muy feliz y se lo agradezco a la afición. También a los dos cuerpos técnicos que hemos tenido esta temporada, porque me han ayudado y me han hecho crecer. Y a mis compañeros, claro, sin ellos no sería posible». Todas estas cosas le dan pie a pensar en grande con vistas al futuro: «Me motiva para seguir trabajando. Ojalá recibir un premio similar la temporada que viene, pero estando en Primera. Eso sería perfecto».

El crecimiento de Hassan a lo largo del campeonato ha sido notable. Los inicios no fueron sencillos para él. El hecho de haber sido un fichaje por el que el club hizo un desembolso importante de dinero y llegar desde el Sporting, no le allanaba el camino. En sus primeros recibió críticas ácidas por parte de algunos sectores de la afición, pero con su trabajo y la confianza que le fue dando Javi Calleja consiguió ir dando la vuelta a la situación. Tras el relevo en el banquillo, Veljko Paunovic lo convirtió en una de sus piezas claves en el equipo y es fijo para el técnico serbio.

En los inicios de la temporada, Hassan tuvo una rueda de prensa recordada porque en ella aseguró que uno de sus objetivos era mejorar sus estadísticas porque de eso dependía muchas veces la valoración de una temporada. Al final, el franco-egipcio parece haberlo conseguido. Ha jugado 39 partidos, de los que 25 lo hizo como titular y suma más de 2.200 minutos en los que ha anotado cuatro goles y ha repartido otras tantas asistencias. Al margen de las cifras, el extremo siempre ha dado la sensación de ser el más desequilibrante en el uno contra uno y esas virtudes se antojan claves para los encuentros que llegan ahora en la lucha por el ascenso.

Buenas condiciones

El pasado domingo contra el Cádiz, la grada del Tartiere contuvo la respiración cuando le vieron pedir el cambio: «Noté algo en el aductor derecho. Nada grave, pero por precaución y sabiendo que jugaríamos el 'play off', no me la quise jugar. Cuando me rompí el aductor izquierdo contra el Cartagena noté una molestia similar, pero quise seguir y rompí». Esto fue una prueba también de la experiencia que está adquiriendo: «Esta vez no quise arriesgar, algo que tiene que ver con la madurez. Fue un susto y ya estoy bien para jugar el sábado en Almería».

Una vez descartado cualquier problema su cabeza sólo está en el partido de mañana y no quiere hacer cálculos con el segundo asalto de la eliminatoria: «Jugar la vuelta en el Tartiere importa, pero son solo dos partidos y todo puede pasar. Vamos a Almería a ganar, sin pensar en la vuelta. No tenemos que pensar en nada más que en lo del sábado».

La afición está movilizada al máximo, los jugadores lo sienten y Hassan lo quiso agradecer: «Quiero dar las gracias a la afición por toda la temporada. El apoyo ha sido increíble y la gran temporada que hemos hecho también es gracias a ellos. Les pedimos que sigan igual, les necesitamos porque este objetivo lo vamos a conseguir juntos».

