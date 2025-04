Real Oviedo | Un mercado de invierno atascado

RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Martes, 24 de diciembre 2019, 03:02 Comenta Compartir

El mercado de invierno ya está en marcha, pero los avances son pocos por el momento, ya que la mayoría de los equipos de la categoría están en condiciones similares, con la obligación de lograr salidas antes de abordar las contrataciones.

En el caso del Real Oviedo no es una excepción y para poder contratar a nuevos jugadores está claro que deben producirse salidas. Los tres jugadores, que ya saben que el club les busca una salida, son Diegui Johannesson, Joselu y Omar Ramos. Ninguno de ellos cuenta para Javi Rozada y están en el mercado.

El nuevo director deportivo del conjunto azul, Francesc Arnau, ya está trabajando desde hace un par de semanas en tratar de aligerar la plantilla y lograr rebajar el tope salarial y así poder realizar algún fichaje.

Los tres candidatos a salir son conscientes que no van a tener minutos y están dispuestos a dejar el club, pero no aún así no será una tarea fácil. En el caso de Diegui Johannesson ya se le intentó buscar una salida en verano, pero el jugador no estaba por la labor de abandonar el equipo, ya que entendía que podía tener una oportunidad de reivindicarse y tener presencia en el equipo.

Sin embargo, ahora la situación del jugador es diferente, ya que tiene claro que es el tercer lateral derecho de la plantilla desde la llegada de Rozada al banquillo. La buena temporada de Nieto y la apuesta del técnico por Lucas e incluso de Sangalli como segunda opción hacen que ahora esté más interesado a la hora de buscar un equipo donde pueda tener continuidad para no pasar una temporada en blanco.

Diegui solo ha estado en la primera convocatoria de Rozada, para el encuentro ante el Extremadura, en el que fue titular y desde entonces, no volvió a estar en ninguna de las listas del técnico.

El caso del delantero Joselu es parecido, ya que lleva ocho encuentros sin jugar. El inicio de temporada estuvo marcado por la lesión de rodilla que le obligó a pasar por el quirófano y nunca ha tenido continuidad, por problemas físicos y por decisiones técnicas. Ha sido titular en cinco encuentros, pero ha visto como en las últimas jornadas están muy por delante de él tanto ibra, como el delantero del filial Obeng, que está en todas las convocatorias últimamente.

El problema para la salida de Joselu es su elevada ficha y que tiene tres temporadas más de contrato, lo que parece que obligará a buscar una salida en forma de cesión. El onubense es del agrado del técnico del Deportivo, Luis César Sampedro, que ya habló con él. Sin embargo, la convulsa situación del conjunto gallego, que el 14 de enero cambiará de presidente, lo que también podría acarrear cambios en la parcela deportiva, dificultan su salida. También ha habido interés de equipo extranjeros, pero por el momento no hay ofertas concretas que puedan propiciar su salida. El último de los señalados para abandonar el equipo es Omar Ramos. Rozada apostó por él desde su llegada y fue dándole minutos, incluso fue titular en cuatro ocasiones, pero en el último mes no ha entrado en las convocatorias y tiene claro que no va a tener minutos si sigue en la plantilla.

El canario también es un jugador con una ficha importante, por lo que se busca una salida y que pueda liberar masa salarial en este mercado abierto. La pasada campaña llegó en noviembre al estar sin equipo y tampoco tuvo continuidad, por lo que necesita buscar minutos lejos del Carlos Tartiere.

Esos son los tres jugadores que tienen más claro que su futuro no está en Oviedo. Sin embargo, tampoco se descarta alguna otra salida de futbolistas de los que están teniendo poca participación en el equipo. El mercado y la posibilidad de que llegue alguna oferta marcará las decisiones que se puedan tomar en ese sentido.