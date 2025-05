El oviedismo apela a los viejos lazos de amistad

E. C.

Chisco García Oviedo Domingo, 1 de junio 2025, 02:00

Todos los argumentos que se puedan esgrimir para elevar el ánimo de la tropa son válidos en esta semana. Desde la capital del Principado hay plena consciencia de que el Deportivo tiene su temporada hecha, que la atención está puesta en la siguiente y que las casas de apuestas apenas le dan opciones de ganar ante el Elche. Los oviedistas miran al pasado e invocan los lazos que se tejieron entre ambos clubes con la presencia de figuras notables que hicieron carrera en las filas de ambos.

Arsenio Iglesias, mito del deportivismo, abrochó su etapa de futbolista enfundado en la camiseta de Oviedo. Jugó dos temporadas en la capital de Asturias. En la 1963-64 jugo diez encuentros, en los que marcó dos goles y en la siguiente participó en 27 partidos y anotó tres tantos. El 'Brujo de Arteixo' fue el padre del 'Superdepor' que maravilló en los 90 y que se quedó sin aquella Liga que puede servir de ejemplo para creer que lo imposible a veces se cumple ya que el penalti marrado por Djukic, ante un Valencia que no se jugaba nada, le dio un título increíble al Barcelona.

Más cerca en el tiempo están los que viajaron desde Oviedo a Riazor. Armando Álvarez se adueñó del lateral diestro de los gallegos entre 1996 y 1999. Jugo 101 partidos con el Deportivo y llegó a ser internacional absoluto en su estancia. Antes, había jugador 164 encuentros como oviedista y completó su carrera profesional en Mallorca y el Atlético de Madrid.

Cuando Armando se fue dejo las puertas abiertas para que otros siguiesen su estela. Augusto César Lendoiro pagó los 1.000 millones de pesetas que figuraban en la cláusula de rescisión de César Martín, actual presidente de la fundación azul, en lo que supuso un récord de traspaso para el Oviedo. Permaneció siete temporadas en el conjunto deportista y fue parte importante en la consecución de una Liga, una Copa del Rey y dos Supercopas de España. Además, alcanzó la internacionalidad absoluta y jugó al Eurocopa de Portugal. Se fue de Galicia, después de haber disputado 141 partidos oficiales con el club coruñés.

César no llegó sólo. Manel firmó con el Deportivo, con la carta de libertad, pero no tuvo tanta fortuna como los anteriores. Apenas jugó 11 partidos con los de Riazor, pero tiene en su currículo el título liguero de la temporada 1999-2000. Fue cedido al Numancia, Tenerife y regresó a Oviedo en la campaña 2002-03 y no pudo evitar el descenso del equipo a Segunda B.

Por último, Slavisa Jokanovic se dio a conocer en España por su paso por el Oviedo. Radomir Antic apostó muy fuerte por un jugador que no era muy conocido en nuestro país y logró arrancarlo del Partizan en la temporada 1993-94. Dos cursos bastaron para que el Tenerife pagase cerca de 600 millones de pesetas por él y el Deportivo pagó 500 para hacerse con sus servicios en la campaña 1999-00 y venderlo en la siguiente por la misma cantidad al Chelsea.

