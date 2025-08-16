El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paunovic da instrucciones a sus jugadores durante el partido. LOF

Paunovic: «Esto ha sido un accidente, ahora empieza nuestra temporada»

Paunovic espera que el equipo dé un paso al frente y se haga respetar, pero está muy satisfecho con la actitud de los jugadores en el partido

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

Tras el encuentro, el entrenador del Real Oviedo, Veljko Paunovic, dejó claro que estaba orgulloso de su equipo. Aseguró que el penalti fallado y ... la expulsión marcaron el partido. Tiene claro que la Liga para el Real Oviedo «empieza el domingo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Máxima preocupación» en Asturias: evacúan por prevención a las poblaciones de Llamera y Sonande en Cangas del Narcea
  2. 2

    Un detenido por la agresión sexual de madrugada a una joven francesa en Poniente, en Gijón
  3. 3 Atascazo en la autovía entre Gijón y Villaviciosa por una cuádruple colisión con un herido
  4. 4 Herido grave un policía tras una agresión en las fiestas de Luarca
  5. 5 Hallan a un menor con drogas en el Festival de la Cerveza de Avilés mientras cuidaba a su hermana de tres años
  6. 6 Mieres marca el nuevo récord histórico de temperaturas, con 42,6 grados
  7. 7

    El Sporting ultima el fichaje del extremo Dani Luna
  8. 8

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  9. 9 El fuego de Genestoso, en Cangas del Narcea, no da tregua y abre un nuevo foco
  10. 10 Los Fuegos más atronadores iluminan y llenan de magia el cielo de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Paunovic: «Esto ha sido un accidente, ahora empieza nuestra temporada»

Paunovic: «Esto ha sido un accidente, ahora empieza nuestra temporada»