Paunovic: «Esto ha sido un accidente, ahora empieza nuestra temporada»

Tras el encuentro, el entrenador del Real Oviedo, Veljko Paunovic, dejó claro que estaba orgulloso de su equipo. Aseguró que el penalti fallado y ... la expulsión marcaron el partido. Tiene claro que la Liga para el Real Oviedo «empieza el domingo».

Sobre el encuentro indicó: «Hay dos jugadas claves, el penalti fallado y la expulsión. El penalti nos hubiese dado confianza y nos hubiese permitido salir del asedio rival. La segunda jugada es la de la expulsión. Ha matado el partido y el espectáculo».

Sobre la expulsión de Reina no quiso entrar en polémicas: «Sinceramente, hay muchas tarjetas rojas hoy en día y eso perjudica mucho el espectáculo, y más con una tarjeta como la de esta noche. Por el bien del fútbol, habría que revisar alguna regla».

Acerca de la mejoría tras el descanso, indicó que con los cambios «hemos parado la sangría del primer tiempo. No hubo dificultad con el cambio de sistema para sostener al rival, pero sí nos faltó llegar».

«Esto es un aprendizaje para nosotros –apostilló–, en un momento en el que el equipo tiene que entender que se tiene que hacer respetar. En Primera nadie nos va a ver como alguien que da miedo y hay que ir aprovechando las oportunidades y de ganarse el respeto».

Paunovic aplaudió a pesar de todo la actitud del equipo: «Estoy muy orgulloso, de los que han jugado hoy y de los que jugaron después. A todos les felicité. A partir de los goles no tuvimos errores atrás, estoy contento con los chicos». Hay una asignatura pendiente y esa es el ataque.

«Espero más del equipo, proponer más y tener más paciencia, no tocar por tocar para que ellos nos roben y nos hagan daño. Ahí hubo ingenuidad nuestra», lamenta. Tiene claro que la roja marcó el partido. «Es una pena porque la expulsión llegó en un buen momento nuestro, pero no puedo hablar de ello. Nos expulsaron al jugador en el minuto 26 y no quiero hablar de ello».

Sobre los cambios, los justifica para buscar «frescura y gente rápida, con piernas. Los chicos hicieron un gran trabajo y estoy muy orgulloso de ellos. Han estado fantásticos. Y Santi Cazorla es un crack».

«Esto ha sido un accidente, ahora empieza nuestra temporada», apostilló Paunovic que pidió «olvidar este partido, tenemos una semana larga y ahora nos vamos a recuperar. La temporada empieza ahora, en casa y ante el Real Madrid. Hay que prepararse bien para el partido del domingo».