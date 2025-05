Paunovic, entrenador del Real Oviedo: «Tengo fe de que es posible el ascenso directo»

Chisco García Oviedo Viernes, 16 de mayo 2025, 14:30 Comenta Compartir

«Tengo fe de que es posible el ascenso directo. Yendo partido a partido, pero tengo fe. Y cuando se tiene fe tienes la sensación de que se puede conseguir lo imposible. Confío en este grupo, lo dije desde el primer día y ahora con más razón, porque estamos progresando. Espero que toda la afición piense lo mismo. Si sientes la fe puedes conseguir cosas extraordinarias». Así de convencido se mostró Veljko Paunovic, entrenador del Real Oviedo, sobre las opciones que tiene su equipo lograr el salto de categoría al término de la temporada regular.

El técnico serbio quiere lanzar un mensaje a sus jugadores para que se abstraigan de los comentarios externos: «Todo el mundo sigue igual de enchufado y motivado como hasta ahora. No nos dejamos llevar por las especulaciones, a estas alturas no es conveniente ni favorable. Todo depende de nosotros, quiero pensarlo así y dejarnos de cualquier cosa que nos puede desviar del trabajo diario. En este momento se requiere el mejor esfuerzo de cada uno, es la resolución de la temporada y cada partido de estos tres puede serlo».

El equipo tendrá varias bajas para recibir al Zaragoza, pero Paunovic no busca excusas: «Cuando hay una lesión siempre digo que el siguiente hombre sube y tiene su oportunidad. Me gusta jugar con extremos, conjugadores que conocen la posición y tienen desborde. Ilyas es un perfil perfecto para ese tipo de juego y su baja es importante, pero ya trabajamos en otras opciones. No quiero desviar nuestra atención en excusas o la negatividad, tengo fe en el trabajo y en la gente que está a nuestra disposición. No se les puede pedir más y eso a estas alturas de temporada es fundamental».

Lo que tiene claro el técnico es que hay un jugador que es necesario siempre: «Cuanto más tiempo esté Santi Cazorla en el campo, mejor para nosotros. Eso implica que siempre es mejor que esté desde el inicio».

Cuando se le pregunta por los aspectos a mejorar, el técnico serbio lo tiene claro: «El aspecto mental en cuanto a estar seguros de nuestras capacidades. Tenemos momentos de muy buen juego, pero a veces eso se nos va de la cabeza. Hay que ser conscientes de lo que podemos hacer y que lo podemos hacer continuamente».