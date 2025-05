Paunovic: «Ganar fuera es una tarea pendiente que tenemos»

Chisco García Oviedo Viernes, 2 de mayo 2025, 14:42 Comenta Compartir

«Ganar fuera es una tarea pendiente que tenemos. El equipo va mejorando, pero a estas alturas la especulación nos limita.Tenemos que conseguir un rendimiento perfecto, también fuera de casa. Necesitamos ganar fuera, aunque no será fácil. Los rivales pelean por lo suyo, pero necesitamos ganar». Así de contundente se mostró Veljko Paunovic en la víspera de visitar al Huesca en el Alcoraz.

El técnico Sergio recibió con alivio la vuelta de jugadores importantes: «Hay buenas noticias, porque recuperamos a Ilyas, Braat y Pomares. A Paulino todavía le queda una semana, estará para el siguiente». El regreso del extremo marroquí era uno de los más esperados: «Es muy importante contar con Ilyas y con todos. El de Ilyas es un regreso fundamental para reforzar al grupo y las posibilidades del equipo. Recuperar a gente siempre es importante».

Dentro de la gestión del grupo que hace Paunovic, esta semana ha querido tener palabras de ocio para el trabajo de uno de los jugadores que menos minutos está teniendo: «En el día a día se presentan oportunidades para reforzar a todos los jugadores. No nos pesa tomar decisiones y poner al que pensamos que nos puede dar mejor rendimiento de inicio. Esta semana reforzamos especialmente a Paraschiv,que lleva muy pocos minutos y lo hemos reforzado delante de todos. Esa es la actitud que necesitamos, su trabajo es ejemplar y hay que reconocerlo. Estamos muy contentos de tener un grupo tan enchufado y noble a la hora de entender su rol».

Nacho Vidal, Colombatto, Hassan y Álex Cardero están a una tarjeta de cumplir un partido de sanción: «Estamos muy pendientes del tema apercibidos. Queremos ser cautos en las faltas qué hacemos, dónde hacerlas y cuándo, qué tipo de acciones en general. Hay que saber las tarjetas que nos podemos permitir porque ya son el último recurso y las que no. Estamos trabajando en ello y también en preparar a los posibles remplazos».

El reto de sumar la primera victoria como visitante, no va a ser sencillo por las características del rival: «En Huesca esperamos un partido muy disputado y difícil. La manera de trabajar no cambia, pero sí estamos pendientes de cómo juega el rival. Nuestra preparación está basada en lo que podemos mejorar, pero también en lo que buscaremos hacer en El Alcoraz. Me gustaría mantener la línea del otro día y mantener los buenos momentos de juego, cuando tenemos el balón. El segundo tiempo del otro día fue de gestión de lesiones, ojalá no vuelva a pasar lo mismo».