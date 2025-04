Paunovic, sobre el Real Oviedo: «La predisposición del grupo es fantástica»

Chisco García Oviedo Viernes, 4 de abril 2025, 17:30 Comenta Compartir

«Ha sido una semana muy intensa, de mucho trabajo y de mucha comunicación. Hay que transmitir muchas cosas y tengo que reconocer que la predisposición del grupo es fantástica». Veljko Paunovic, entrenador del Real Oviedo, no tiene peros que poner a sus jugadores en el acelerado proceso de adaptación que tiene por delante y después de completar una semana con ellos elogia esa actitud que le ayuda en su tarea: «Hemos avanzado bastante esta semana en aspectos técnico-tácticos, pero el mental es el vehículo que nos va a llevar a conseguir nuestro objetivo. Eso y la unidad del grupo. Seguiremos avanzando esa línea hasta cumplir el objetivo».

Una de las señas de identidad que quiere ver en los suyos es la intensidad que no quiere negociar: «Mis equipos siempre han sido intensos y en el último partido ante el Málaga vi que corrimos 4 kilómetros más que la media, eso indica predisposición del equipo. No me gusta parar el juego entrenando, aunque siempre hay algo que corregir, exijo intensidad y precisión. Ese ritmo entrenando es el que busco jugando».

Mirando a la cita de mañana, Paunovic lo tiene claro: «Prácticamente no tengo dudas del once de mañana. Va a jugar Alemao arriba y después veremos». Además, los problemas físicos de algún jugador cierra el abanico de posibilidades: «Costas no va a estar para mañana. Está evolucionado bien y esperemos que esté para el siguiente. Estamos enfocados para el partido con todos los disponibles. Ilyas está tocado, pero viajará, decidiremos a última hora».

La presencia de Omar Falah en la convocatoria es la principal novedad y el técnico serbio lo explicó: «Me ha gustado muchísimo, le he visto en el partidillo de esta semana. Es un extremo reconvertido a lateral, tiene mucho recorrido, un fantástico centro y lectura de juego. Se tiene que soltar más, tiene que estar más involucrado con el equipo y conocer mejor el entorno del primer equipo, está mejorando en eso. Al jugador joven siempre hay que ayudarlo y cuando da ese primer paso hay que ayudarlo para que progrese. Veo muchas cualidades en él, es un perfil físico, técnico y con capacidad para aprender».

Mañana espera el Eibar y ya ha tenido tiempo de estudiarlo: «Es un equipo muy buen organizado, con mucho ímpetu. Tienen capacidad de defender y atacar juntos y de forma continua, son fuertes físicamente y son un bloque bien armado. Han mejorado muchísimo en los últimos partidos y hemos estado pendientes de lo que nos pueden proponer con las bajas que tienen. Eso sí, enfocarnos en nosotros es primordial. Si estamos al máximo, podremos conseguir el objetivo».