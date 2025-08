Un centro del campo poblado y heterogéneo para el Real Oviedo

El centro del campo del Real Oviedo es la zona del campo donde más efectivos se concentran y todavía está a la espera de ... la llegada de otro componente. El objetivo del conjunto ovetense para esa posición es el serbio Maksimovic, sobre el que se espera un desenlace en los próximos días.

Tras la eliminación del Panathinaikos en la fase previa de la Champions League, se retomaron las conversaciones que se venían manteniendo desde hace semanas. La situación no es sencilla, ya que el conjunto heleno ha aumentado sus pretensiones. Inicialmente la operación rondaba los dos millones de euros, pero la pretensión de los griegos elevar la compensación hasta los tres kilos.

El Real Oviedo está dispuesto a hacer todo lo posible por alcanzar un acuerdo, ya que se trata de una petición expresa de Paunovic, que ya entrenó al jugador en la selección sub 19 de su país.

En cualquier caso, el centro del campo azul está muy poblado. El pasado domingo el entrenador confirmaba la intención de incorporar Ovie Ejaria al equipo, tras el periodo de prueba al que se está sometiendo en las dos últimas semanas. En principio, será a lo largo de los próximos días cuando se confirme su contratación.

De la pasada temporada se mantienen en el equipo Sibo, Colombatto y Cazorla, mientras que han llegado esta temporada Reina e Ilic. Es decir, con Ovie Ejaria son seis los jugadores que hay para tres puestos.

Por lo visto hasta ahora, y a la espera de la posible llegada de Maksimovic y la puesta a punto de Ovie Ejaira, Ilic está llamado a ser una de las piezas importantes en el centro del campo. Es junto a Cazorla el que está llamado a llevar la batuta ofensiva en el centro del campo azul.

Otro de los fichajes, Reina está sorprendiendo gratamente al entrenador que le ha dado galones en las primeras pruebas de la temporada. La ausencia de Colombatto, que sigue arrastrando molestias, le ha permitido ser un jugador importante en el primer tramo de la pretemporada. A falta de un par de semanas, todo apunta a que estará en el once ante el Villarreal.

Sibo es un jugador del agrado de Paunovic por su intensidad, pero está por ver su adaptación a la nueva categoría. En cualquier caso, seguro que va a tener un papel importante este curso, bien de inicio o saliendo desde el banquillo.

Además, están en la plantilla otros tres jugadores, Álex Cardero, Yayo y Borja Sánchez, pero todos ellos van a salir, pese a ello, tanto Borja Sánchez, como Yayo tuvieron minutos en Grado el domingo. En el caso de Cardero no fue ni convocado.

En canterano está en una situación complicada, ya que ha llegado a su último año de contrato y la intención del club sería renovarlo antes de cederlo a un equipo en el que pueda tener minutos. Sin embargo, las negociaciones para la ampliación de contrato no han fructificado. En caso de no llegar a un acuerdo para renovar se pondría sobre la mesa la posibilidad de un acuerdo para la rescisión. Finalmente está el caso de Seoane que también parece complicado de resolver, ya que el jugador insiste en seguir en Oviedo y no tiene intención de incorporarse a otro de los equipos del grupo.