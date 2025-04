Fede Viñas quiere seguir festejando goles con el Real Oviedo

Dentro de un mundo cargado de tópicos, hay uno que suele convertirse en realidad con relativa asiduidad y es ese que habla de las rachas ... de los delanteros y cómo un gol puede hacer cambiar la vida de los profesionales del gol. «Ojalá que sea así. Cuando se rompe esa barrera, es como que se libera todo. Ojalá que vengan muchos más para seguir ayudando al equipo, que es para lo que me trajeron, para ayudar con goles». Fede Viñas, 'El Toro', se aferra a que el tanto convertido ante el Racing de Ferrol solo sea el inicio de una cuenta que termine influyendo de forma muy positiva en el resultado final de la temporada del Real Oviedo.

Si algo tiene el internacional uruguayo desde que llegó, eso es humildad. Nunca ha salido de su boca una palabra de altanería o de superioridad, pese a ser uno de los jugadores con más caché de la plantilla. Tampoco es egoísta, siempre que sea para que el equipo gane: «Estamos todos apuntando al mismo objetivo, que es muy importante, un sueño muy grande que tenemos. Así que no importa quién haga los goles. Al final de temporada si lo logramos, ganaremos todos».

Hacía mucho tiempo que Viñas no era capaz de perforar la meta rival y por eso el momento de hacer el 3-0 ante el Ferrol no se le olvida. «Fue la típica de Hassan, encarando por la banda, un centro, justo la peinó el defensor y nada, me quedé ahí medio de rebote y le pude pegar». Lo siguiente fue ver la trayectoria del balón. «Cuando entró a la red, creo que fueron muchos sentimientos encontrados, se me pasaron muchas cosas por la cabeza: tanto los días de trabajo, los días de sufrimiento... Fue mucha felicidad y ahora a seguir metiéndole para adelante y que vengan muchos más».

Hubo quien se sorprendió por la forma en que celebró su estreno anotador con el Oviedo. «Los suelo festejar a mi esposa, a mi perrito. Ahora que tengo mi hija, los festejos iban a ser para ella». Pero la cosa cambió sobre la marcha. «Se me ocurrió en el momento, ir a festejarlo con la parte médica en general, porque desde que vine fueron los que me dieron para adelante siempre, me dijeron que iba a estar bien, que me iba a sanar». En concreto se vio un abrazo con Cervero. «Hablo mucho con Diego, él fue delantero y entiende los momentos. Entiende que hay que tener paciencia, que todo llega. Y llegó y así que fue un abrazo con mucho sentimiento».

El apoyo dentro de la caseta no le ha faltado nunca. «Vi los vídeos de cómo festejábamos, que vinieron todos. La verdad que eso me emocionó bastante». Ellos son parte importante de su mejoría. «Me siento muy bien acá. Desde el primer día que llegué me hicieron sentir como en casa, como en un hogar y les estoy muy agradecido».

El gol también es consecuencia de que su condición física está en constante progresión. «Me encuentro muy bien, creo que desde que llegué estoy en mi mejor forma física», aseguró. Pero eso no significa que haya que arrebatarle el puesto a Alemao. «Hay que respetarlo porque lo está haciendo muy bien y tanto 'Paras' como yo debemos estar preparados para cuando nos toque a nosotros hacerlo lo mejor posible, darle respiro al equipo cuando nos necesite».

Su buen estado anímico ni deja de ser un reflejo más de las sensaciones que el grupo tiene en el plano colectivo. «Estamos con mucho ánimo, sabemos que es una recta final difícil, quedan estos partidos que son muy complicados, son cerrados. Va a estar apretado creo hasta lo último en el tema de la clasificación, así que, nada, estamos enfocados día a día». Lo que hay es un convencimiento pleno de que todo está en sus manos. «Lo más importante es el siguiente partido y así lo pensamos. Dependemos de cómo lo hagamos nosotros y después se verá para qué estamos».

En el encuentro de la primera vuelta ante el Córdoba sufrió una lesión y vio cómo los andaluces se llevaban los puntos del Tartiere: «Hoy el equipo está de otra manera, de otro ánimo. Estamos encontrando el funcionamiento que quiere el cuerpo técnico, vamos con la mentalidad de traernos los tres puntos, de seguir sumando. Vamos con toda la responsabilidad que se merece afrontar este tipo de partidos».