Sibo: «Tenemos que darlo todo, sólo nos vale ganar»

A falta de dos jornadas para el final de la temporada regular, Kwasi Sibo tiene claro cómo debe ser la actitud del equipo en el duelo del Heliodoro Rodríguez López: «Es el partido de nuestras vidas, tenemos que darlo todo, solo nos vale ganar allí. Confío en mis compañeros, estamos entrenando bien y sólo estamos enfocado en el domingo. Estamos disfrutando».

En las últimas semanas, Sibo se ha convertido en una pieza clave para Veljko Paunovic: «El técnico confía mucho en mí y eso me ayuda y me hace jugar tranquilo, sólo tengo que trabajar duro y seguir así». Esa confianza que siente le ha ayudado a mejorar: «Creo que he mejorado mucho con balón y tácticamente también».

En cuanto al objetivo del equipo, Sibo dejó claro que el sueño del ascenso directo es una meta grande y que cada partido es una oportunidad para acercarse a ella: «Cuando fiché por el Oviedo sabía que este equipo es grande. Y el objetivo también es grande, claro. Cada partido me lo tomo como el más importante, el objetivo es grande y hay que conseguirlo en cada partido».

Por último, el jugador expresó su orgullo por vestir la camiseta del Oviedo y su compromiso con la afición: «Estoy en mi puta casa en el Tartiere y siempre quiero hacer cosas buenas por ellos, por mi afición. Este premio significa mucho, soy muy agradecido y me siento orgulloso, aunque también es para mis compañeros».

