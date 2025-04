La Agencia Europea del Medicamento aprueba el primer fármaco para la COVID

D. ROLDÁN / M. S. PARDO MADRID. Viernes, 26 de junio 2020, 02:57 Comenta Compartir

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) anunció ayer que daba luz verde al primer medicamento para luchar contra la COVID-19, aunque lo hizo con condiciones. El fármaco es el remdesivir -de la empresas estadounidense Gilead-, que podrá usarse con aquellos pacientes adultos y con niños mayores de doce años que sufran neumonía y requieran oxigenación, aquellos «que están afectados por una enfermedad grave». El visto bueno es provisional, a falta que la Comisión Europea dé su plácet la semana próxima para la venta de este medicamento con el nombre comercial de Veklury.

La decisión del comité de medicinas de la EMA (CHMP) se ha realizado en un tiempo «excepcionalmente corto», a través de un procedimiento de revisión continua. Este mecanismo solo es usado por la agencia radicada en Ámsterdam durante emergencias de salud pública, para evaluar los datos a medida que estén disponibles. Un enfoque similar al que utiliza la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el ébola, la enfermedad a la que estaba destinado el antiviral desarrollado por Gilead desde 2009. Empero, diferentes pruebas realizadas con otros coronavirus similares al SARS-CoV-2 dieron buenos resultados y abrieron la posibilidad de realizar diferentes ensayos clínicos en Wuhan (China), Estados Unidos y otros países azotados con dureza por la pandemia, como Italia o España, donde más de una decena de hospitales participan en los ensayos clínicos. Uno de ellos, el Hospital Universitario Central de Asturias, el HUCA.

La EMA explicó que desde el 30 de abril está estudiando los datos sobre calidad y fabricación y otros parámetros -clínicos, no clínicos, clínicos preliminares y de seguridad de apoyo de programas de uso compasivo- antes de que la compañía pidiera la autorización el 5 de junio. La agencia se ha basado principalmente, aunque también ha tenido en cuenta otros trabajos, en el estudio NIAID-ACTT-11 impulsado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (Niaid) y que se publicó hace un mes en la revista 'The New England Journal of Medicine'.

Este trabajo, realizado en mil enfermos hospitalizados por la COVID-19, concluyó que los pacientes que habían recibido el fármaco se recuperaban cuatro días antes de aquellos que habían tomado un placebo -once días frente a 15-. Esta diferencia no se observó en pacientes con cuadros leves o moderados o en aquellos que ya estaban en ventilación mecánica. Su tiempo de recuperación fue de cinco días para los dos grupos; en cambio, en los casos más graves se observó que el tiempo de recuperación fue de doce días en el grupo de remdesivir y de 18 días en el grupo de placebo.

Tras analizar todos estos datos, la Agencia Europea del Medicamento consideró que «el balance de beneficios y riesgos había demostrado ser positivo en pacientes con neumonía que requieren oxígeno suplementario; es decir, los enfermos graves». La EMA aclara que remdesivir se administra por vía intravenosa en aquellos centros de salud donde el paciente puede ser monitorizado de cerca y el tratamiento debe comenzar «con 200 miligramos el primer día, seguido de 100 miligramos al día durante al menos cuatro días, y no más de nueve días».

La agencia recalca que su recomendación es para una «comercialización condicional». Un mecanismo que le permite recomendar un medicamento con datos menos completos de lo habitual para un fármaco que espera salir a la venta «si el beneficio de la disponibilidad inmediata de un medicamento para los pacientes supera el riesgo inherente al hecho de que aún no están disponibles todos los datos».

La última palabra la tendrá la Comisión Europea la semana próxima, pero, entre tanto, España vive su primera semana en la 'nueva normalidad' volcada en tratar de neutralizar los cerca de 40 brotes de diferentes grados y actividad declarados desde el pasado 11 de mayo y repartidos por todo el país. Solo cinco comunidades se libran por el momento de los temidos nuevos focos (Asturias, Madrid, Castilla-La Mancha, Baleares y La Rioja).

De esa cuarentena de focos más o menos activos (uno de ellos en Lugo, con ocho personas afectadas), solo una decena larga inquieta a Sanidad. Entre ellos, el de Málaga, con 89 positivos en el Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED) de Cruz Roja, y el de Huesca-Lleida, donde al menos 250 jornaleros permanecen en cuarentena tras haberse infectado. Tres comarcas de Huesca y una de Zaragoza han regresado a la fase 2 de la desescalada por estos repuntes.