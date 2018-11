Balck Friday 2018: las mejores ofertas que te esperan en este 'Viernes Negro' Las ofertas del Black Friday se han asentado en España con descuentos que pueden alcanzar el 50% en muchos establecimientos. Aunque muchas tiendas no han hecho oficiales los descuentos que ofrecerán a los clientes para el 23 de noviembre, se espera que las rebajas se sitúen entre el 10 y el 50 por ciento en la mayoría de los casos ELCOMERCIO.ES Lunes, 12 noviembre 2018, 18:11

El 'Black Friday', esa cita del consumidor que hace unos años veíamos como una tradición más en Estados Unidos, ha venido para quedarse. El comercio digital ha sido el impulso definitivo para que la globalización colocase definitivamente en nuestro calendario español del consumo esta fecha. Cabe recordar que el famoso 'Viernes Negro' tiene lugar el día siguiente de Acción de Gracias. No obstante, pese a que en España nos solemos reunir con los seres queridos comer pavo y demás viandas el cuarto jueves de noviembre, la tradición de aprovechar los chollos parece que la hemos acogido de buen grado. Este año será el 23 de noviembre y, para los que están interesados hacer alguna compra importante o te quieren dar algún capricho, a continuación ofrecemos una recopilación de las mejores ofertas que se podrán encontrar en los próximos días tanto en las páginas web de los comercios como en las tiendas físicas:

Amazon

Es una de las plataformas de comercio electrónico por excelencia y, aunque ha empezado a hacer algunas ofertas puntuales, se espera que la campaña fuerte de se lance a partir del 19 de noviembre. No obstante, como orientación, las ofertas en electrónica, informática y bricolaje ya rondan el 48%.

Aliexpress

Desde China, es otro de los grandes impulsores de las ofertas en comercio electrónico y, al igual que Amazon, desde su página web ofrece casi todo lo que te puedas imaginar. Su campaña para el 'Viernes Negro' todavía no ha arrancado pero, si nos guiamos por lo que ha hecho años anteriores se estima que dure tres días y que las ofertas alcancen hasta el 80%.

Media Markt

Especializado también en productos de informática y electrónica, Media Markt ofrece a sus clientes campañas de ofertas especiales propias durante todo el año. No obstante, en esta ocasión, las ofertas del 'Black Friday' suelen comenzar tres o cuatro días antes, así que habrá que estar atentos desde el mismo 20 de noviembre. En anteriores ocasiones, las rebajas alcanzaban el 50% en productos como películas. En el resto de artículos, los clientes pueden ahorrarse entre 50 y 900 euros dependiendo de su importe.

PcComponentes

Muy conocida entre los amantes de la informática y la electrónica, esta plataforma cuya sede está en Murcia ya anuncia ofertas pre-black friday que alcanzan el 42% en algunos productos. No obstante, las rebajas fuertes comenzarán el domingo 18 de noviembre a partir de las 22.00 horas. Conviene ser pacientes y se quiere ahorrar más.

Fnac

La compañía francesa lleva desde comienzos de noviembre con sus ofertas 'Etiqueta Negra' que, sin embargo, no sustituirán a la campaña especial prevista para el 26 de noviembre. Ahora mismo se pueden encontrar descuentos de hasta el 40% en productos del hogar aunque se prevé que, tal y como ocurrió en campañas anteriores, las rebajas alcancen el 50%. La fecha prevista para el inicio de las mismas es el 22 de noviembre.

El Corte Inglés

Moda, electrónica, electrodomésticos, móviles, portátiles, videojuegos, cine, hogar, deportes o música. El Corte Inglés presenta una de las mayores ofertas comerciales de España y también se suma a esta campaña especial de noviembre. La fiesta del 'Black Friday' en estas grandes superficies suele durar cuatro días y los descuentos, tanto en tiendas físicas como online, suelen rondar el 40%.

Inditex

Es la compañía española que ha democratizado la moda a través del 'prêt-à-porter' y en esta campaña tampoco se queda atrás ofreciendo descuentos. Eso sí, si sigue la política de años anteriores, es muy probable que las ofertas tanto en tiendas físicas como a través de sus páginas web, solo estén disponibles el 23 de noviembre. En este sentido, las rebajas suelen alcanzar el 20% en prendas de temporada tanto de Zara, como Stradivarius, Pull&Bear, Oysho, Bershka o Zara Home entre otras.

Springfield

Es una de las competidoras del universo Inditex. Sus prendas tienen excelente acogida entre los jóvenes que seguramente aprovecharán estos días para para hacer compras. En este caso, las rebajas suelen alcanzar el 25%, aunque todavía no se han hecho oficiales.

HyM

Es otra de las grandes de la moda barata que, desde Suecia, ofrece grandes descuentos durante todo el año. Con tienda electrónica desde hace relativamente poco, la empresa ha hecho oficial que también se suma a la campaña del 'Black Friday'. Por el momento, las ofertas alcanzan el 10% para los miembros de HyM Club, aunque en años anteriores los descuentos se elevaban al 20%.

Clínicas Farma

El 'Black Friday' también puede ser un buen momento para cuidarse. Por ello, Clínicas Farma está ofreciendo ya descuentos en algunos de sus tratamientos que pueden superar los 450 euros.

Además de estos gigantes de las ventas, las rebajas de finales de noviembre, seguramente, se extenderán a todos los comercios que, en mayor o menor medida, se sumarán a esta fiesta de los chollos y que tendrá su réplica, no obstante, el 'Cyber Monday' o 'Ciber Lunes', previsto para el lunes siguiente. Es decir, el próximo 26 de noviembre. En definitiva, que no habrá excusa para no gastar.

