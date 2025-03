La UE eleva el riesgo de contagio por el coronavirus a «de moderado a alto»

Salvador Arroyo Bruselas Lunes, 2 de marzo 2020, 14:03 | Actualizado 23:41h. Comenta Compartir

«El riesgo asociado con la infección por Covid-19 para los ciudadanos residentes en la UE y Reino Unido se considera actualmente de moderado a alto por la probabilidad de transmisión y el impacto de la enfermedad». El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC,por sus siglas en inglés) elevó este lunes, en esos términos, el nivel de exposición de Europa al coronavirus, tras constatar su rápida propagación por el continente, con alrededor de 2.500 casos positivos en 18 países y 38 fallecimientos.

El escenario presenta nuevos retos a los que la ComisiónEuropea y los Estados miembros, en coordinación con organismos científicos, intentarán responder. Y con ese objetivo, con el de prepararse para el impacto del Covid-19 «en distintas facetas», se activó este lunes un gabinete de crisis.

LA EPIDEMIA EN EUROPA: Expansión veloz - Positivos: Alrededor de 2.500 casos se han dado en dieciocho países de la UE, según la ECDC que concretó este lunes en 38 el número de personas fallecidas.

Actos multitudinarios - Parlamento Europeo: Suspende durante tres semanas 130 eventos en sus instalaciones, que iban a contar con la participación de 7.000 personas.

Cooperación - Irán: Francia, Alemania y Reino Unido han coordinado el envío de suministros médicos a Irán, donde la situación es grave con 1.500 casos y 66 muertes.

El Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de Bruselas fue el lugar elegido por Ursula Von der Leyen para presentar lo que denominó como 'Equipo de Respuesta al Coronavirus'. La alemana utilizó este espacio profesional, técnico, cargado de pantallas informativas, corazón de la Protección Civil de la UE, para enfatizar un plan que busca coordinar la información, las necesidades sanitarias y las medidas para contrarrestar el daño económico de la epidemia.

La presidenta del Ejecutivo comunitario compareció durante una hora acompañada de los cinco comisarios que integran este gabinete excepcional. Se trata de Janez Lenarcic (Gestión de Crisis), Stella Kyriakides (Salud), Yiva Johansson (Interior y fronteras), Adina Valean (Transporte) y Paolo Gentiloni (Economía).

Tres son los pilares de la nueva estrategia: el sanitario (medidas de información, prevención, compra de material –de la mano del ECDC y de la Agencia Europea del Medicamento–); la movilidad (medidas de control en fronteras); y la economía (con el foco puesto en los dos sectores más afectados, turismo y transporte).

«El virus se esta expandiendo muy rápido y tenemos que tener una actitud vigilante y estar alerta», subrayó Von der Leyen. Pero «sin entrar en pánico», agregó. De hecho, tanto la comisaría de Salud como el responsable de Gestión de Crisis volvieron a llamar a la «calma». El nivel de transmisión es alto, pero su letalidad es muy inferior al de otros brotes como el SARS. Así las cosas los ministros de Sanidad de los Veintisiete se reunirán el viernes para «intercambiar información e intensificar la coordinación». Bruselas insiste: las medidas que se adopten deberán ser «proporcionadas a la situación, basarse en evidencias científicas y adoptarse de manera coordinada».

Estímulos económicos

En ese sentido no se ha llegado aún al punto de introducir controles extraordinarios en el espacio Schengen. Ningún país «ha dado indicaciones» de que vaya a hacerlo. La situación no ha cambiado. De momento. Es en los mercados donde cunde el pesimismo. Paolo Gentiloni volvió a subrayar que aún es pronto para calibrar la intensidad del golpe que el Covid-19 asestará a la economía, pero sí planteó que la opción de una recuperación «en forma de V» (tras la intensa desaceleración una rápida y fuerte recuperación), se le antoja «optimista». Los ministros de Economía analizarán la situación mañana por teleconferencia. Habrá «respuesta fiscal (presupuestaria) coordinada», aunque no inmediata. «La UE esta preparada para utilizar todas las medidas necesarias para garantizar el crecimiento», dijo.

Y mientras, otro italiano, David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, anunció que la institución suspende todas las visitas y eventos en sus instalaciones al menos tres semanas. 130 actividades en las que se esperaba la participación de entre 6.000 y 7.000 personas. Las misiones de los 705 eurodiputados dentro y fuera de la UE también quedan limitadas. En principio se mantendrá la sesión plenaria en Estrasburgo del 9 al 12 de este mes.