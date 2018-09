La carta de Ana Julia al juez: «No me parece bien lo que el padre de Gabriel ha dicho a mi familia» La asesina confesa del pequeño Gabriel Cruz pide la mediación del instructor del caso para que su expareja no contacte con sus familiares EL COMERCIO Gijón Martes, 18 septiembre 2018, 20:39

Ana Julia Quezada, asesina confesa del pequeño Gabriel Cruz, ha enviado una carta al instructor del caso en la que le solicita su intervención para que Ángel Cruz, el padre del niño, no contacte con su familia. «Mi familia a [sic] recibido unos mensajes de Ángel, el padre de Gabriel y no me parece bien lo que ha dicho a mi familia, de las cosas que le ha dicho es que quiere que yo me pudra en la cárcel», expone en la misiva, a la que ha tenido acceso ABC.es.

Ana Julia, que no da muestras de empatía en el texto, expone al juez que su expareja ha dicho a su familia que «no me ayuden en nada porque si ellos me ayudan están ayudando a una asesina y ellos son tan asesinos como yo (...) A mi sobrina también le mandó mensajes, ya que es la que me pone algo de dinero todos los meses para mis cosas en la cárcel». Y añade: «No he hablado con mi abogado para mandarle esta carta porque está de vacaciones y me he enterado y he decidido enviársela a usted. Solo quiero que si usted podría decirle a Ángel que no se ponga en contacto con mi familia. Yo a él lo entiendo prefectamente por lo que ha pasado. Entiendo que esté dolido, pero que deje a mi familia tranquila».