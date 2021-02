China consigue entrar por primera vez en la órbita de Marte Tras Emiratos Árabes, se convierte en el sexto país en llegar al Planeta Rojo y se resarce de su misión fallida en 2011 JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ Jueves, 11 febrero 2021, 11:32

Dos de dos. Este mes de febrero se han juntado tres misiones a Marte de tres países diferentes. El martes fue el turno de Emiratos Árabes Unidos y este miércoles de China que ha conseguido la entrada en la órbita del Planeta Rojo de su misión Tianwen-1. Un éxito completado a la primera, algo no muy común en este tipo de acontecimientos y que parece que la suerte sonríe a Pekín y Emiratos, ya que su porcentaje de éxito es del 100%. Aunque, China, bien es cierto, que lo intentó en 2011, pero la sonda no logró despegar. No obstante, este solo es el primer paso de una compleja aventura china que pasará un gran examen en la próxima primavera. Tianwen-1 ncluye tres vehículos: un orbitador (que se quedará dando vueltas alrededor del planeta rojo durante los próximos 3 meses), un módulo de descenso y un pequeño robot explorador.

La aventura marciana de China arrancó en julio del año pasado después de que la sonda asiática abandonara el Centro de Lanzamiento Espacial Wenchang en la provincia de Hainan, en el sur del país. «La misión Tianwen-1 es el primer paso para que el país lleve a cabo de forma independiente la exploración interplanetaria», afirma la página web de la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA). Ahora, China prepara a su sonda para el descenso de su módulo en el mes de mayo. El orbitador comenzará a tomar imágenes del lugar que actualmente es el candidato principal para el aterrizaje, dentro de la enorme cuenca de Utopia Planitia. Esta segunda parte de la misión es la más compleja, ya que se prevé el aterrizaje del rover de 240 kg sobre la superficie marciana. Si, finalmente, posa sus ruedas sobre el Planeta Rojo, el robot, que aún no tiene nombre, se dedicará a investigar las características del suelo superficial y la posible distribución del hielo de agua con su instrumento de radar de exploración del subsuelo de Marte. Mientras, el orbitador Tianwen-1 estudiará la superficie del planeta rojo con cámaras de resolución media y alta y un radar de sondeo, y realizará otras detecciones con un magnetómetro y detectores de partículas.

Los oídos bien abiertos

Tras EAU y China, el jueves 18 de febrero es la fecha señalada en rojo en el calendario de la NASA, porque se espera que el Perseverance, otro robot explorador, posará tecnología en el planeta vecino. Este rover, además de tomar imágenes y muestras de las rocas, equipa una serie de micrófonos que permitirán conocer cómo suena Marte. «Proporcionará un audio histórico e interesante de la llegada y el aterrizaje en Marte, junto con los sonidos del rover trabajando y del viento y otros ruidos ambientales», explica la NASA en su página web. «Es impresionante toda la ciencia que podemos obtener con un instrumento tan simple como un micrófono en Marte,« señala Baptiste Chide, investigador postdoctoral en Ciencia Planetaria en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.