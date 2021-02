Delibes y otros 300 científicos, en contra de la caza del lobo

R. C.

Ganaderos en pie de guerra

Los organizaciones que representan a la casi totalidad de los agricultores y ganaderos españoles, Asaja, COAG y UPA, se oponen rotundamente a que se prohíba la caza del lobo en todo el país, como se dispone a hacer el Ministerio de Transición Ecológica. O se frena la iniciativa o han adelantado que todo el sector saldrá a la calle por lo que consideran «una auténtica declaración de guerra». A su juicio, prohibir la caza del lobo es una ataque frontal a los ganaderos, según Pedro Barato, presidente de Asaja. «Si cumplen con su amenaza, estarán declarando la guerra al sector agrario, y eso no quedará sin respuesta. Ya estaríamos movilizándonos si no fuese por la pandemia, pero, si esto no se corrige, saldremos a la calle, seguro», avisa Miguel Blanco, secretario general de COAG. «Los ganaderos nos sentimos despreciados. Han pasado de nosotros. Estamos hartos. Todo el campo va a defender a la ganadería extensiva (la tradicional al aire libre) de una segura desaparición. ¡Claro que habrá respuesta!», concluye Lorenzo Ramos, secretario general de UPA.