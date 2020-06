El decreto de 'nueva normalidad' prevé multas de 100 euros por no usar mascarilla

El Gobierno ya prepara el escenario de la nueva etapa que se abrirá tras el fin del estado de alarma. Una de las medidas que se han adelantado es que las mascarillas, de cuyo uso dudó Sanidad en los primeros momentos de pandemia, seguirán siendo obligatorias en la vía pública, al aire libre y en cualquier espacio cerrado, siempre y cuando no se pueda guardar un mínimo de 2 metros de distancia. El borrador del documento prevé multas de 100 euros para quien no cumpla estas medidas.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, adelantó que, la medida se mantendrá «hasta que se observe si hay nuevas olas de epidemia del coronavirus en otoño». Es solo una de las que se van a incluir en un real decreto ley que previsiblemente se aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros, para actuar frente al Covid-19 tras el levantamiento del estado de alarma. «Veremos cómo queda la versión final del documento, pero yo creo que esta medida se quedará», adelantó.

Otras medidas que se prevé incluya el decreto son las referentes, sobre todo, al control de los transportes, limitando su capacidad y manteniendo restricciones similiares a las actuales, así como la exigencia a las comunidades autónomas de que se cumpla la distancia de seguridad en centros educativos, equipamientos culturales e instalaciones deportivas. También se seguirán manteniendo, presumiblemente, limitaciones de aforo en los establecimientos comerciales y la hostelería. De forma paralela, se establecerá un sistema de control sanitario en los aeropuertos que llevará a cabo personal de Aena.

Además se mantendrán las exigencias sanitarias a las comunidades autónomas tanto en la capacidad de realizar test PCR a todos los casos sospechosos como en la de estar preparados para un posible rebrote, teniendo dispuestas camas de hospital y plazas en la UCI, tal y como se les exige en estos momentos para seguir avanzando en la desescalada. Se plantean asimismo medidas en el ámbito laboral, en el que se deberá garantizar la distancia de seguridad entre trabajadores, reordenando espacios si es necesario.

Asturias avanza a la tercera fase y podrá decidir cuándo da por finalizada la desescalada

Todos los territorios que habían pedido avanzar de fase lo han hecho, incluida Asturias, que había solicitado entrar el lunes en la 3. Además, el Principado tendrá mucho más poder de decisión, puesto que a partir de la normativa general -que se publicará hoy en el BOE, aunque ya hay guías ministeriales que avanzan la mayoría de las limitaciones-, las comunidades podrán modificarlas por medio de decretos para flexibilizarlas, de acuerdo con el Gobierno central. También anunció el ministro Illa que serán las comunidades autónomas quienes tengan la decisión de dar por finalizado el proceso de desescalada cuando lo consideren oportuno, pasando así a la «nueva normalidad».

El presidente, Adrián Barbón, apuesta por acabar todas las fases tal y como estaba previsto, por lo que si no hay novedades faltarán 14 días a partir del lunes para acabar la desescalada en Asturias. «La nueva normalidad estará regida por un decreto ley que se aprobará el martes y será en ese momento cuando haya movilidad entre las distintas comunidades autónomas», concretó el consejero de Salud, Pablo Fernández, tras la interterritorial de Salud celebrada ayer por videoconferencia. Fernández celebró el avance, pero volvió a insistir en que «el virus sigue en la calle» y pidió mucha precaución a la ciudadanía para afrontar esta nueva fase.

La fase 3 no difiere mucho de la 2, aunque sí se eliminan definitivamente todas las franjas horarias -solo quedaba la de las personas mayores y apenas se respetaba por la posibilidad de acudir a establecimientos comerciales y hosteleros a cualquier hora del día- y se permite la reunión de grupos de hasta 20 personas, aunque el Principado apuesta por dejarlo en 15, como hasta ahora. El resto de novedades es el de aumentar al 50% los aforos en la mayoría de espacios que ya estaban abiertos, vigilando siempre las distancias de seguridad, y se permite también con dos metros de distancia entre clientes que los bares y restaurantes atiendan en barra.

No pueden abrir los locales de ocio nocturno. En un comunicado, Otea, la patronal hostelera asturiana, asegura que no existe «ninguna razón» para que este subsector no pueda recuperar su actividad «poniendo en práctica, como otros, las medidas sanitarias y los protocolos necesarios para evitar y minimizar los contagios». Consideran que «es condenar a la desaparición» al subsector, poniendo en riesgo las empresas y los puestos de trabajo.

Así pues, a partir del lunes el 52% de la población española estará en fase 3 y el 48% en fase 2, dejando ya todo el país atrás la fase 1 de la desescalada. La fase 3, ya vigente en las islas de Formentera (Baleares), El Hierro, La Gomera y La Graciosa (Canarias), se extiende también a todos los territorios insulares; Guadalajara y Cuenca (Castilla-La Mancha); el Camp de Tarragona, el Alt Pirineu i Aran y Terres de L'Ebre (Cataluña); las comunidades al completo de Andalucía, Aragón, Extremadura, Galicia, Murcia, País Vasco y La Rioja y a la ciudad autónoma de Melilla. Madrid, Castilla y León y parte de Cataluña se unirán a la Comunidad Valenciana y la ciudad autónoma de Ceuta al avanzar a la fase 2.