Un bombero forestal ayer por la noche en la localidad de Argayo del Sil (León), que ha sido desalojada. EP

Descienden a 13 los incendios forestales activos y solo uno «desfavorable» en León

En la localidad berciana de Igüeña la orografía dificulta el acceso de los equipos terrestres al frente activo más peligroso. En Castilla y León siguen siete fuegos graves, cuatro en Galicia y uno en Asturias

Mateo Balín

Mateo Balín

Sábado, 23 de agosto 2025, 13:09

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidió este sábado la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios forestales, al que ha asistido ... el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Los representantes de las instituciones integradas en el organismo han informado sobre la situación de las labores de extinción de los 13 incendios que siguen activos en distintas comunidades autónomas en situación operativa 2, es decir, el nivel que indica un riesgo directo para la población y activa medidas urgentes de protección civil.

