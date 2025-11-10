El detenido por violar a su sobrina de seis años fue arrestado en 2019 por abusar de otra La acusación solicita que se le tomen muestras de ADN y que la menor sea explorada mediante cámara Gesell «a la mayor brevedad posible»

Ignacio Cabanes Lunes, 10 de noviembre 2025, 09:44 Comenta Compartir

El hombre detenido en Valencia acusado de violar a su sobrina, de solo seis años y con problemas de autismo, y que se encuentra en libertad con una simple orden de alejamiento respecto de su víctima de cien metros, ya evitó hace un lustro la cárcel tras ser arrestado por otro caso de abusos sexuales a una menor de su entorno familiar. Dicho antecedente de 2019 le consta cancelado tras ser absuelto al no poder la pequeña, de solo tres años, verbalizar los tocamientos y no contar con ninguna otra prueba periférica de corroboración de los hechos denunciados, según ha podido saber este periódico.

Para que la historia no vuelva a repetirse y el presunto depredador sexual no quede impune, la acusación particular, que ahora ejerce la letrada Sonia García, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número seis de Valencia, que lleva la causa, que la menor de seis años sea explorada mediante cámara Gesell -como suele ser habitual en este tipo de delitos sexuales- «a la mayor brevedad posible», antes de que la pequeña pueda comenzar a olvidar detalles relevantes y que el presunto agresor se vuelva a ver beneficiado por la corta edad de su víctima.

De igual modo, después de que el detenido se negara a que le tomaran muestras de ADN tras su arresto a mediados de octubre, tal y como adelantó este periódico, la acusación también pide que vía autorización judicial se le tomen muestras biológicas al presunto violador, de 36 años, para que sean cotejadas con las que se tomó en el hospital a la niña. Dicha prueba constituye un instrumento científico esencial en este tipo de casos y aun sin el consentimiento del detenido se puede y debe acordar por parte del juzgado que instruye la causa.

Como informó en exclusiva este periódico, los hechos fueron destapados cuando los padres de la menor llevaron a la niña al Hospital Clínico de Valencia después de que la pequeña les relatara un episodio de agresión sexual con acceso carnal por parte del que ella llama su tío, en la habitación de la niña estando ambos a solas. Según les contó y posteriormente también manifestó a la doctora, no era la primera vez que ocurría, pero su tío -marido de una prima de la madre- le había pedido que no se lo contara a nadie y que era su secreto.

De esta forma, aprovechándose de la vulnerabilidad de la menor, tanto por su edad como por el trastorno del espectro autista que padece, el arrestado le hacía creer que «eran novios» y que los tocamientos -y en algunos casos con introducción de miembros corporales- eran normales.

Lesiones en la zona vaginal

Tras ser explorada en el hospital por el médico forense, se comprobó que la menor presentaba pequeñas lesiones en los genitales compatibles con su relato, como un eritema leve -enrojecimiento de la piel- en la zona vaginal, pero con el himen íntegro. Esta circunstancia no quiere decir que no haya habido acceso carnal, como se ha demostrado en numerosa jurisprudencia al respecto en casos de agresiones sexuales a menores de edad.

Agentes del Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional asumieron la investigación y arrestaron al presunto agresor, de 36 años y nacionalidad española, acusado de un delito de agresión sexual con acceso carnal. El detenido pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número nueve de Valencia, en funciones de guardia.

Según cuenta Las Provincias, el arrestado no dio explicación alguna ante los graves hechos que se le imputan y se acogió a su derecho a no declarar. El juez acordó su libertad y dictó como medida cautelar la prohibición de aproximarse a menos de cien metros de la menor y comunicarse en modo alguno con ella para protegerla y evitar que pueda influir en su testimonio. De hecho, según se recoge en la denuncia, la pequeña ya fue inducida a guardar silencio (su agresor le insistía en que era su secreto), y la defensa que ya le sirvió para ser absuelto una vez, pasa por la limitada capacidad de expresión de sus víctimas.

Temas

Policía Nacional