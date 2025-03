Facebook tiene un problema con las tetas

I.A. Miércoles, 20 de noviembre 2019, 13:36 | Actualizado 14:08h. Comenta Compartir

Al puritano algoritmo de Facebook no le gustan los pechos femeninos y censura todo lo relacionado con el mismo. Las prohibiciones de la red de Mark Zuckerberg están a la orden del día y son de lo más tiquismiquis con su código ético. El proyecto español 'Atrevindicativa' ha sido protagonista del 'dislike' de la red social. La firma cuyo principal objetivo es el aprendizaje a través del desarrollo de una línea de camisetas de causa abiertamente feminista, ha encontrado el bloqueo de sus publicaciones y diseños.

Los pechos son la principal causa de su proyecto, buscan equipararlos sin importar su sexo, naturalizar su imagen, desexualizarlos y acabar con su censura además de concienciar a través del debate. Este movimiento muy en auge les ha cosechado más de 40 mil seguidores en redes sociales y una legión de fans muy adheridas a la causa.

Desde el principio se les negó la publicidad online, con lo que el proyecto no podía aumentar su alcance y llegar a más público. Desde hace más de un año sus publicaciones fueron invisibilizadas, llegando a menos de 1% de su público. Y desde hace unos meses han recibido pequeños bloqueos, cómo fueron dos meses sin poder hacer publicaciones ni stories o no poder comentar ni en sus propias publicaciones ni en las de otros. Cuentan que lo que más les sorprendió fue como su círculo más cercano dejó de seguirles automáticamente sin haber tocado nada y luego al intentar volver a seguirles no aparecían ni en el buscador.

Desde el proyecto critican que «visibilizar esta situación es muy importante, las redes sociales llegaron para democratizar más nuestras vidas, sin embargo se han convertido en instrumentos de censura mucho más fuertes que cualquier gobierno. Ahora es el feminismo su verdad más incómoda, pero en el futuro, ¿qué no tendrá su 'like'?». Un David contra Goliat en toda regla.