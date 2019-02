«No esperéis a que me olvide de vosotros o que no reconozca a papá, ese día me tienes que ayudar a marchar» Maribel, con su marido y uno de sus hijos. Una familia vasca pide la muerte digna para su madre con alzhéimer EFE Portugalete Martes, 5 febrero 2019, 21:35

Una familia de Portugalete, cuya madre padece un alzhéimer avanzado, viene reclamando el último mes, con el apoyo del Ayuntamiento de la localidad vizcaína, la despenalización de la eutanasia y que se regule el derecho a una muerte digna. La familia Lorente-Tellaetxe sumaba ayer a través de la plataforma change.org más de 167.000 firmas de apoyo a su petición para la despenalización de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido.

En la carta publicada en esa plataforma, el hijo menor, Danel, relata cómo su madre Maribel, de 75 años y a la que le diagnosticaron alzhéimer hace 12 años, les pidió morir dignamente. «Por favor, no esperéis a que me olvide de vosotros, a que no os reconozca como hijos o que no reconozca a 'aita'. Ese día me tienes que ayudar a marchar», les pidió.

Su hijo mayor, David Lorente, explicó que la familia reclama la derogación del artículo 143.4 del Código Penal porque con él «a nosotros nos meterían en la cárcel si hiciéramos cumplir el documento de voluntades anticipadas de mi ama», que «está con alzhéimer ya muy avanzado».Relató que su madre «hace más o menos un año que ya no es ella, no es una persona, es un cuerpo y una mente que sufren» y explicó que «ella siempre lo tuvo claro» y pidió a su familia «que no quería vivir así» y de esta manera «lo dejó claro en su documento de voluntades anticipadas».

El Ayuntamiento de Portugalete aprobó el pasado jueves una declaración institucional de apoyo a la familia que reclamaba la «despenalización de las conductas contempladas en el artículo 143.4. del Código Penal» y pedía al Congreso la tramitación y aprobación de la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia. La declaración institucional contó con el apoyo de 20 de los 21 concejales que forman la corporación municipal, ya que votaron a favor los del PSE, PNV, EH Bildu y Portugalujo Despierta, mientras que el único concejal que se abstuvo fue el del PP.

David Lorente, que destacó la importancia del apoyo de la corporación, ha considerado que ese artículo 143.4 del Código Penal va contra las libertades individuales y los derechos humanos y es antidemocrático porque «no se corresponde con lo que desea la mayoría de la sociedad». Ha lamentado que la Mesa del Congreso, con mayoría del PP y Ciudadanos, tenga bloqueada la propuesta de ley del PSOE para regular la eutanasia y ha destacado que en la declaración institucional del Ayuntamiento se pide que se tramite esa propuesta.

David Lorente señaló que la familia comenzó en noviembre «con la lucha» después de ver cómo su madre se encuentra desde hace tiempo en «unas circunstancias indignas en las que ella no quería vivir». Destacó la «agonía constante» que produce a la familia ver a su madre en esas circunstancias y añadió que «al dolor de ver sufrir a un ser querido hay que sumarle la rabia y la impotencia que te genera que no es la enfermedad la que la condena a ese dolor prolongado en el tiempo, sino una ley, y eso sí tiene remedio»

