«Nos jugamos la independencia de los medios de comunicación»

jesús garcía calero Madrid Martes, 23 de febrero 2021, 00:12 | Actualizado 08:15h. Comenta Compartir

Internet asiste desde hace meses a la apasionante pugna mundial entre los medios de comunicación y Google, que durante años se ha enriquecido a base de agregar noticias que no son de su propiedad y comercializar publicidad con ellas. Los editores reclaman al famoso buscador el pago de derechos de autor por el uso de sus contenidos, una demanda que ya ha tenido eco en países como Australia, Francia o Canadá, y sobre la que España todavía se tiene que posicionar. El director general de Estrategia Digital de Vocento, Jesús Carrera, uno de los máximos conocedores del enfrentamiento, opina que el pago de ese derecho se debe seguir ejerciendo de manera colectiva e irrenunciable, como recoge la legislación actual.

-¿Por qué es tan importante la negociación colectiva e irrenunciable de los derechos de autor?

-Hasta hace un año y medio Google solo hablaba con tres o cuatro editores en España, y el resto dependía de un soporte en Irlanda. Pero de repente ha empezado a tener una relación con todos los operadores. Se ha dado cuenta de que tiene un problema en España, porque tenemos una legislación que nos protege de lo que ha logrado en algunos países, que es pactar con unos y no con otros para dividir al sector.

-Algunos editores pequeños están negociando.

-Google negocia con ellos porque conoce sus necesidades económicas, agravadas por la pandemia, y lo que quiere es retribuirles a cambio de renunciar al derecho de retribución, en pagos de una sola vez y no por los contenidos. Es injusto. Los grandes medios miramos más a medio y largo plazo, pero los pequeños no se lo pueden permitir.

-¿Los profesionales de esos medios perderían sus derechos?

-No sé cómo son los acuerdos, pero si renuncias a la retribución por contenidos evidentemente no vas a ser retribuido por ellos. De ahí que sea tan importante, y además tan clave, que sea irrenunciable para que no puedan desunir al sector por las necesidades perentorias de algunos editores. ¿Por qué no pueden perfeccionar esos contratos en España? Porque la ley, el artículo 32.2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, nos protege y lo impide.

LAS FRASES: Información. «En el caso de las noticias, Google ni las crea, ni se responsabiliza de ellas, ni invierte»

Regulación. «La ley en vigor es un tesoro para la independencia de los medios y, por tanto, para la democracia»

-¿Qué momento está viviendo la industria de los medios?

-Nos jugamos la independencia de los medios. El CEO de Google declara que su misión es organizar la información en el mundo, y este es el punto de partida de la batalla. No podemos permitir que terceros se erijan como los organizadores de la información en el mundo. Por lo que supone de ataque a las libertades y al modelo de negocio de medios, que deben ser rentables para ser independientes. Son las raíces del periodismo. Que haya un único operador capaz de organizar el 98% de la información que se mueve por internet es un riesgo enorme. Entre facilitador y organizador existe una barrera muy liviana.

-¿Cómo ha logrado Google un negocio tan descomunal?

-Controla de forma dominante todo el ecosistema digital. El navegador, el sistema operativo, toda la comercialización de publicidad…. Si además soy propietario de medios propios como el buscador, YouTube, Google Maps o incluso el correo electrónico, entonces soy juez y parte. En el caso de las noticias, ni las crea, ni se responsabiliza de ellas, ni invierte en ellas. Lo que su posición de control le ha permitido es decidir las reglas del negocio en su propio beneficio… Esa situación no puede permitirse más.

-¿Qué ofrece Google a los medios si cambia la ley?

-Los medios que renuncien a sus derechos de autor recibirían dinero, y tendrían la posibilidad de aparecer destacados en las búsquedas de contenido. En su producto 'ShowCase' les proporciona tarjetas enriquecidas, una forma de destacar mejor los artículos en sus búsquedas. Leído al revés, no solo te voy a pagar porque renuncies al derecho, sino que si no lo haces te voy a sacar de los resultados de las búsquedas. Tienen el 95% del mercado y esa capacidad en la práctica te hace desaparecer.

-¿Y el Gobierno qué prevé hacer frente a esto?

-Desde el punto de vista del legislador esto no se puede permitir. La ley en vigor es un tesoro para la independencia de los medios y, por tanto, para cualquier democracia. Con la ley en la mano no pueden tomar esa decisión. Los medios tratan de adaptarse a un cambio vertiginoso en los hábitos de consumo de sus lectores, pero nunca pueden aceptar la falta de regulación en un campo digital a beneficio solo de dos o tres multinacionales tecnológicas que han impuesto sus reglas.

-¿Cuándo empezó todo este problema?

-Seguramente hay muchas cosas que nosotros hemos aprendido a hacer mejor. Las grandes multinacionales imponían sus reglas en el mercado digital debido a su enorme capacidad de inversión e innovación tecnológica. Iban muy por delante de las administraciones. Hoy en día, la sociedad, los políticos y los medios han reaccionado. Una muestra clara es lo que ha pasado en los últimos años con las políticas de privacidad. Ahora hablamos de los derechos de autor y, en el fondo, de las libertades que afectan a la configuración de nuestras propias sociedades.