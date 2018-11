Llama 45.210 veces a la Policía en un año y se justifica en que se divorció «Llamé a la línea de emergencia porque me sentía deprimido y solo. Lamento mis acciones y no lo volveré a hacer» EL COMERCIO Gijón Domingo, 4 noviembre 2018, 10:48

El ciudadano turco Seref Can, se enfrenta a una petición de 5 años de cárcel por «obstruir el servicio de las instituciones públicas y evitar de esta forma que un funcionario público cumpla con su deber». Un tribunal de Estambul, ha sido quien ha hecho formal esta petición ya que el hombre llegó a llamar 45.210 veces a la policía nacional turca.

Can, de 55 años, habría hecho más de 100 llamadas al día durante el 15 de mayo de 2017 y el 15 de mayo de 2018. En ninguna de estas llamadas reportó algún incidente de emergencia. La policía, harta de su comportamiento y tras haberle avisado en cada llamada de que dejase de hacerlo, tuvo que tomar otra vía.

La razón por la que Can actuó de esta forma tiene que ver con el sentimiento de soledad. Así lo afirmó en su declaración: «Me divorcié de mi esposa hace aproximadamente dos años. Estaba consumiendo alcohol todo el tiempo. Llamé a la línea de emergencia porque me sentía deprimido y solo. Lamento mis acciones y no lo volveré a hacer».