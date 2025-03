Inés Barea Gijón Domingo, 30 de marzo 2025, 00:21 Compartir

Psicóloga especiada en terapia familiar y de pareja, cuenta con diez años de experiencia en clínica atendiendo a todo tipo de poblaciones. Lucía Feito Crespo (Oviedo, 1992) compagina su trabajo como terapeuta con clases en la Universidad Europea de Madrid y, a partir de este miércoles, publicará una colaboración semanal en ELCOMERCIO.es. Una nueva etapa en la que tratará de acercar a la población algunas respuestas a las consultas más habituales, así como claves y consejos para cuidar nuestra salud mental.

–Tiene una trayectoria extensa.

–Empecé hace diez años en consulta. Comencé a trabajar en el ámbito de familia. Fue toda una experiencia, desarrollé muchas habilidades, y después de un par de años empecé a dar formaciones y coordinaciones de equipo compaginando formación y consulta. En 2018-2019, me ofrecieron la oportunidad de ser la directora de un centro y allí aprendí mucho de una parte más empresarial. En 2020 estalla la pandemia, la pasé aquí (en Asturias) y cuando acabó me quedé. Estuve trabajando un tiempo en Oviedo hasta que este año he dado el salto de abrir una consulta en Gijón. Además, doy clases en la Universidad Europea de Madrid.

–¿Cuáles son los problemas que más habitualmente se encuentra en consulta?

–Yo creo que la preocupación más creciente es la salud mental de los jóvenes y adolescentes. Estoy llevando a cabo también un proyecto en una psicoasesoría donde nos estamos acercando de una manera más comunitaria a los jóvenes, y creo que, tanto para los adultos que trabajan con ellos, los padres y los propios adolescentes, es un tema que impacta bastante. Como patología que más se demanda en consulta tenemos la ansiedad, cuadros de síntomas ansiosos y depresivos.

–Asturias es una de las comunidades autónomas que encabezan las cifras de suicidios. ¿Cree que hay alguna causa concreta que lo explique?

–Nunca hay una única causa-efecto, es un cúmulo de cosas. Aparte de la soledad no deseada, se ha asociado mucho el suicidio a la enfermedad mental y, por lo que yo he visto, tiene que ver más con la dificultad de adaptarse a hacer la vida. Los cambios sociales tan rápidos, por ejemplo, hacen que haya gente que no se adapta. Por otro lado, en Asturias hay población que está muy aislada. Los jóvenes que viven en zonas que no están bien conectadas, si tienen un problema de relación en el instituto y no saben cómo obtener proximidad en otros círculos, sufren una situación más complicada que en zonas como Madrid, donde tienes mil oportunidades.

–¿Por qué cree que es importante divulgar sobre psicología?

–Creo que históricamente se ha asociado la psicología, igual que la medicina, a cuando la enfermedad ya está presente. Y hay una labor muy importante que es la prevención y la promoción de la salud, un tema que ha sido muy desconocido. Creo que la divulgación es una manera de la que los psicólogos y profesionales de la salud mental podemos hacerla más accesible.-¿Cuáles son los retos con los que se encuentra a la hora de hacer divulgación?

–¿Y cuáles son los retos con los que se encuentra?

–Explicar en poco tiempo y de manera accesible problemas que son tan personales, en los que hay que estudiar el caso concreto. Y luego, hay otro riesgo que los psicólogos estamos empezando a ver, que es una tendencia a patologizar las cosas. Yo puedo tener un rasgo, una personalidad más ansiosa, lo cual no quiere decir que padezca un trastorno de ansiedad. Cuando una persona tiene una patología o un problema de salud mental es porque le está impidiendo realizar su vida con normalidad.

–¿Qué temas son los que le apetece tratar en su colaboración con EL COMERCIO?

–Me apetece mucho tratar temas de infancia y adolescencia. Creo que es un problema que preocupa a muchos grupos y hay que hacer políticas y cambios al respecto. También me interesa todo el mundo relacional, porque estando más conectados, nos relacionamos peor que nunca. Me gustaría hablar sobre lo que es bienestar y conciencia emocional. Y también, por ejemplo, sobre resiliencia. Es un gran concepto que las personas podemos trabajar, podemos fomentar, para cuidar nuestra salud mental y ser más resilientes a la hora de sufrir una enfermedad mental. También sobre lo que es un trauma relacional, lo que es el estrés postraumático...

–Su sección comienza el 2 de abril, el Día Mundial del Autismo. ¿De qué manera podemos contribuir desde los medios a una representación más justa?

–Sobre todo, hay que romper la estigmatización y ser inclusivos hacia las dificultades y los problemas que cada uno de nosotros tenemos. Todo lo que sea no marcar a una persona como diferente, saber que todos vamos a tener vulnerabilidades y hacer a la gente construir puentes para que nos podamos relacionar e incluir en clase, en el colegio, en el trabajo, en todas las áreas de la vida de una manera más natural.

–Saldrá cada miércoles porque ha detectado que es el día que más se demanda la atención psicológica. ¿Por qué cree que sucede?

-Históricamente, los miércoles por la tarde son un día muy demandado. El fin de semana nos ayuda a bajar el ritmo y los lunes nos estamos centrando, pero a mitad de semana es un momento donde tener una pausa, reconectar con una misma. No es un dato científico ni estudiado, es una observación.

–En esta época del año muchas personas acusan una bajada en el ánimo que achacan a la astenia primaveral. ¿Cuándo se debería acudir a un profesional?

–Cuanto antes siempre va a ser mejor. Nuestra mente va emitiendo señales como puede, la mayoría o muchas de las veces utilizando el cuerpo, pero otras veces también utilizando las emociones o el estado de ánimo. Todos tenemos un día malo, pero cuando empezamos a ver que hay señales, pues cuanto antes pongamos remedio más pequeño va a ser el problema y antes va a llegar la solución.

–¿Cómo puede ayudar la psicología a las personas en su día a día?

–Igual que hemos puesto mucho cuidado en que si me duele un pie, voy al traumatólogo y si me duele la espalda, al fisio, pues la salud mental es un aspecto que cada vez tiene mayor importancia. La psicología puede ayudarnos a poner atención en cómo estamos a nivel interno y que nos concienciemos de que tenemos que poner cuidado en nuestra salud mental, ya que solo cuidándola vamos a poder prevenir patologías.