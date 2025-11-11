El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Urbanización donde ocurrieron los hechos. SUR

Unos narcos asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga: «¿Dónde está la droga?»

Encapuchados y armados, los sospechosos derribaron el portón de la vivienda e intentaron acceder al sótano haciéndose pasar por policías

María José Díaz Alcalá

Martes, 11 de noviembre 2025, 09:08

Comenta

La Policía Nacional investiga el asalto a una casa de Churriana, en la capital malagueña, por al menos una decena de individuos encapuchados, provistos de armas de fuego y haciéndose pasar por policías que, supuestamente, pretendían perpetrar un vuelco, es decir, el robo de droga entre narcotraficantes. Si bien, todo apunta a que los sospechosos se equivocaron al marcar la vivienda y se toparon con una pareja de octogenarios, atónita a lo que estaba ocurriendo.

Ocurrió la madrugada del pasado sábado 1 de octubre en la urbanización El Olivar. Sobre las 5.00 horas aproximadamente, el propietario del inmueble oyó un «bombazo» que, en un primer momento, atribuyó a una tormenta. Si bien, el estruendo continuó y comenzó a sospechar de que hubiera unos ladrones intentando colarse: «Se fueron a la puerta de la casa y se liaron a martillazos», cuenta a este periódico.

Pero, los sospechosos no iban buscando dinero ni joyas, ni siquiera llegaron a acceder al interior de la vivienda. «Solo querían que les abriera el garaje que va al sótano, pero la puerta tiene un seguro y no se lo pude quitar», relata el dueño. En ese contexto, los presuntos narcos habrían constatado que se habían equivocado de domicilio y decidieron marcharse.

Afortunadamente, la pareja de avanzada edad, que dedicó gran parte de su vida a trabajar en una fábrica alemana, no fue agredida. Su vivienda, en cambio, sí ha sufrido daños materiales; el más visible, el portón de la vivienda que derribaron y que provisionalmente han cubierto con una valla metálica.

Según fuentes cercanas consultadas por este periódico -relata 'Diario Sur'-, los delincuentes viajaban en una furgoneta escoltada por varios vehículos BMW todoterrenos. Agentes de la Policía Nacional ya han abierto una investigación para tratar de esclarecer lo sucedido, han informado desde la Comisaría Provincial de Málaga.

