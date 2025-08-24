Un okupa denuncia a cinco personas que le quemaron con un soplete en Torrent Los agresores, que acumulaban entre todos más de 100 detenciones previas, pretendían instalar una plantación indoor de marihuana en el piso. El instigador de la agresión, que contaba con siete búsquedas judiciales en vigor, se disfrazaba para no ser localizado

Nacho Ortega Valencia Domingo, 24 de agosto 2025, 15:24

Un hombre que estaba okupando ilegalmente una vivienda ha denunciado a cinco personas por supuestamente haberle agredido, robado y coaccionado en Torrent (Valencia).

La investigación se inició tras la denuncia interpuesta por la víctima que manifestó haber sido golpeado y quemado con un soplete en el cuello y cuero cabelludo por parte de tres hombres y dos mujeres. Los hechos ocurrieron en el interior de la vivienda en la que la víctima residía como okupa en Torrent (Valencia), teniendo los autores la intención de que abandonara el domicilio porque pretendían instalar una plantación indoor de marihuana en el piso, según explica la Policía. Además, aprovecharon la agresión para sustraerle sus pertenencias, un móvil y una cartera con 200 euros en efectivo.

Una vez realizadas gestiones de investigación y gracias a la colaboración de la víctima se logró identificar a los cinco autores, de entre 23 y 47 años de edad, que eran delincuentes habituales de la zona y acumulaban entre todos más de 100 detenciones previas. Por este motivo se procedió a la detención de cuatro de los autores, no localizándose al quinto, que se trataría del instigador de la agresión y que además, contaba con siete búsquedas judiciales en vigor.

Los agentes, narra Las Provincias, establecieron un dispositivo para conseguir la localización y detención del instigador de la agresión, el cual, al parecer se escondía en un barrio de Torrent saliendo disfrazado del domicilio con gorras y barba postiza generalmente de madrugada, para eludir a la policía. Los avances de la investigación permitieron detectarlo de madrugada saliendo de un local de la localidad de Torrent, por lo que procedieron a su detención, no sin antes haber intentado huir al percatarse de la presencia policial. Tras las diligencias policiales, ha pasado a disposición judicial.