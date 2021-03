Los partidos nacionalistas tratan de impulsar desde el Congreso la oficialidad del asturiano Con una proposición no de ley que cuenta con el apoyo de Podemos, quieren instar al Gobierno a que agilice la reforma estatutaria Manifestación por la oficialidad del Día de les Lletres del año 2019. / ÁLEX PIÑA MIGUEL ROJO GIJÓN. Martes, 9 marzo 2021, 03:06

La patata caliente de la oficialidad del asturiano se dejará oír esta tarde en el Congreso de los Diputados. La sesión vespertina del plenario incluye en su agenda el debate de una proposición no de ley presentada por los partidos nacionalistas con el apoyo del grupo de Podemos, con la diputada asturiana Sofía Castañón al frente. Una propuesta muy general que insta al Gobierno de Sánchez a emprender «todas las acciones posibles para que los hablantes de las lenguas distintas al castellano tengan los mismos derechos y deberes» que los de la lengua común del Estado, pero que, entre otras recomendaciones, insta a que el Gobierno central «garantice el deber de conocimiento del funcionariado» en aquellos territorios con lengua propia, así como la extensión general del conocimiento de estas lenguas. Y no solo eso. En lo que parece una clara referencia a Asturias, los firmantes instan también al Gobierno a «impulsar las reformas estatutarias para la oficialidad de las lenguas propias que aún no sean oficiales».

Aunque no vaya a tener muchas consecuencias prácticas, sí es cierto que es un tema que, habitualmente, no se trata en el Congreso de los Diputados, por lo que supondrá una visibilización de un debate que, hasta ahora, se había circunscrito a Asturias. En su defensa, el Grupo Plural (Junts per Catalunya, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canaria, PRC, Teruel Existe y BNG), el Grupo Republicano (ERC y EH Bildu, que será precisamente quien defienda la iniciativa) y el Grupo Vasco del PNV, además de Podemos. ¿La duda? Si el PSOE escucha a sus socios de gobierno o prefiere mantenerse al margen, ante ciertas dudas legales sobre el texto de la propuesta que podrían interpretarse como una injerencia del Gobierno central en las políticas autonómicas.

Un melón que, seguramente, se abra en la Junta General del Principado después del verano, con los primeros contactos del PSOE asturiano, que lleva el impulso de la oficialidad en su programa, para incluir esa posibilidad en la reforma del Estatuto de Autonomía. Y, una vez conseguida esa reforma, será necesario acordar una nueva Ley de Uso o de Normalización que defina cómo se aplicaría en Asturias la oficialidad que reconozca el nuevo Estatuto.

Mañana estará en el Congreso Iván Llera, presidente de Iniciativa pol Asturianu, que acude como invitado para seguir el debate, como otras asociaciones y grupos sociales en favor de sus respectivas lenguas. «La idea es que el Gobierno central se implique y promueva la presencia de otras lenguas además del castellano en sus redes sociales, en las campañas que ponga en marcha, en las páginas web». Aún así, sabe que la batalla real por la oficialidad se tiene que jugar en casa, y la semana pasada su asociación se reunió, por primera vez en su historia, con el PP. «Las sensaciones fueron positivas, se les ve interesados en participar en el debate», explicaba. Y no parece mala idea, porque si, tal y como se prevé, la cosa sale adelante, sería poco entendible que los populares asturianos no estuviesen presentes, aunque solo sea para moderar las expectativas de los partidarios de la oficialidad.

El presidente de la Academia, Xosé Antón González Riaño, que ayer mantuvo una primera reunión con Ciudadanos Asturias en busca de atraerles también hacia el consenso, cree sobre la presencia del asturiano en el Congreso que «la situación de la llingua asturiana empieza a percibirse fuera de Asturies como algo peculiar, como una anomalía. Porque el asturiano, según la Constitución, debería ser oficial. Esa percepción lógica la recogen muchas fuerzas que saben interpretar nuestras necesidades en cuanto a ver recogidos nuestros derechos lingüísticos. Es un apoyo bien recibido, pero tengo muy claro que donde tenemos que resolver este asunto es en Asturias. Nadie de fuera nos lo va a arreglar ni puede decirnos cómo tenemos que hacerlo. Es algo que tenemos que decidir todos los asturianos».