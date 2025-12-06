Cambios en el precio del tabaco, con subidas de más de 20 céntimos El BOE publica este sábado 6 de diciembre las nuevas tarifas de cigarros y cigarrillos

E. C. Sábado, 6 de diciembre 2025, 10:28 Comenta Compartir

Fumar perjudica la salud y también el bolsillo. El BOE publica este sábado 6 de diciembre los nuevos precios de venta al público del tabaco, tanto cigarrillos, cigarros como picadura de pipa, en estanco y con recargo, que entrarán en vigor en la Península y Baleares. Algunas marcas sufren una subida de más de 20 céntimos, incremento que se suma a los que ya se vienen produciendo meses atrás.

La resolución, fechada el 14 de noviembre de 2025, fue emitida por la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos y acerca el precio del tabaco en nuestro país al de otros países europeos.

Estos son los nuevos precios del tabaco en España:

Cigarrillos 1 Chesterfield Blue Duro. 6,10 euros 2 Chesterfield Label (20). 5,00 euros 3 Chesterfield Label 23. 5,60 euros 4 Chesterfield Label Largo (20). 5,10 euros 5 Chesterfield Original 100's (20). 5,90 euros 6 Chesterfield Original 25's (25). 6,80 euros 7 Chesterfield Original Blando. 6,00 euros 8 Chesterfield Original Duro. 6,10 euros 9 L&M Blue Blando. 5,75 euros 10 L&M Blue Label Duro. 5,85 euros 11 L&M First Cut. 5,55 euros 12 L&M First Cut 100´s. 5,25 euros 13 Marlboro Crafted 100s Box 20. 5,25 euros 14 Marlboro Crafted 23. 5,75 euros 15 Marlboro Crafted 35. 8,70 euros 16 Marlboro Crafted Arctic (20). 5,50 euros 17 Marlboro Crafted KSB (20). 5,10 euros 18 Marlboro Gold 100'S. 6,00 euros 19 Marlboro Gold Duro. 6,25 euros 20 Marlboro Pocket Pack (Corto). 6,00 euros 21 Marlboro Red 100'S. 6,00 euros 22 Marlboro Red 40s. 11,70 euros 23 Marlboro Red Blando. 6,25 euros 24 Marlboro Red Duro. 6,25 euros 25 Marlboro Red KS 22. 6,70 euros 26 Marlboro Touch Azul. 6,00 euros 27 Philip Morris Filter King. 6,10 euros 28 Philip Morris Filter Kings Largo (20). 5,90 euros

Temas

BOE

Tabaco