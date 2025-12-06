Cambios en el precio del tabaco, con subidas de más de 20 céntimos
El BOE publica este sábado 6 de diciembre las nuevas tarifas de cigarros y cigarrillos
E. C.
Sábado, 6 de diciembre 2025, 10:28
Fumar perjudica la salud y también el bolsillo. El BOE publica este sábado 6 de diciembre los nuevos precios de venta al público del tabaco, tanto cigarrillos, cigarros como picadura de pipa, en estanco y con recargo, que entrarán en vigor en la Península y Baleares. Algunas marcas sufren una subida de más de 20 céntimos, incremento que se suma a los que ya se vienen produciendo meses atrás.
La resolución, fechada el 14 de noviembre de 2025, fue emitida por la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos y acerca el precio del tabaco en nuestro país al de otros países europeos.
Estos son los nuevos precios del tabaco en España:
Cigarrillos
-
1
Chesterfield Blue Duro. 6,10 euros
-
2
Chesterfield Label (20). 5,00 euros
-
3
Chesterfield Label 23. 5,60 euros
-
4
Chesterfield Label Largo (20). 5,10 euros
-
5
Chesterfield Original 100's (20). 5,90 euros
-
6
Chesterfield Original 25's (25). 6,80 euros
-
7
Chesterfield Original Blando. 6,00 euros
-
8
Chesterfield Original Duro. 6,10 euros
-
9
L&M Blue Blando. 5,75 euros
-
10
L&M Blue Label Duro. 5,85 euros
-
11
L&M First Cut. 5,55 euros
-
12
L&M First Cut 100´s. 5,25 euros
-
13
Marlboro Crafted 100s Box 20. 5,25 euros
-
14
Marlboro Crafted 23. 5,75 euros
-
15
Marlboro Crafted 35. 8,70 euros
-
16
Marlboro Crafted Arctic (20). 5,50 euros
-
17
Marlboro Crafted KSB (20). 5,10 euros
-
18
Marlboro Gold 100'S. 6,00 euros
-
19
Marlboro Gold Duro. 6,25 euros
-
20
Marlboro Pocket Pack (Corto). 6,00 euros
-
21
Marlboro Red 100'S. 6,00 euros
-
22
Marlboro Red 40s. 11,70 euros
-
23
Marlboro Red Blando. 6,25 euros
-
24
Marlboro Red Duro. 6,25 euros
-
25
Marlboro Red KS 22. 6,70 euros
-
26
Marlboro Touch Azul. 6,00 euros
-
27
Philip Morris Filter King. 6,10 euros
-
28
Philip Morris Filter Kings Largo (20). 5,90 euros