Cambios en el precio del tabaco, con subidas de más de 20 céntimos

El BOE publica este sábado 6 de diciembre las nuevas tarifas de cigarros y cigarrillos

E. C.

Sábado, 6 de diciembre 2025, 10:28

Fumar perjudica la salud y también el bolsillo. El BOE publica este sábado 6 de diciembre los nuevos precios de venta al público del tabaco, tanto cigarrillos, cigarros como picadura de pipa, en estanco y con recargo, que entrarán en vigor en la Península y Baleares. Algunas marcas sufren una subida de más de 20 céntimos, incremento que se suma a los que ya se vienen produciendo meses atrás.

La resolución, fechada el 14 de noviembre de 2025, fue emitida por la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos y acerca el precio del tabaco en nuestro país al de otros países europeos.

Estos son los nuevos precios del tabaco en España:

Cigarrillos

  1. 1

    Chesterfield Blue Duro. 6,10 euros

  2. 2

    Chesterfield Label (20). 5,00 euros

  3. 3

    Chesterfield Label 23. 5,60 euros

  4. 4

    Chesterfield Label Largo (20). 5,10 euros

  5. 5

    Chesterfield Original 100's (20). 5,90 euros

  6. 6

    Chesterfield Original 25's (25). 6,80 euros

  7. 7

    Chesterfield Original Blando. 6,00 euros

  8. 8

    Chesterfield Original Duro. 6,10 euros

  9. 9

    L&M Blue Blando. 5,75 euros

  10. 10

    L&M Blue Label Duro. 5,85 euros

  11. 11

    L&M First Cut. 5,55 euros

  12. 12

    L&M First Cut 100´s. 5,25 euros

  13. 13

    Marlboro Crafted 100s Box 20. 5,25 euros

  14. 14

    Marlboro Crafted 23. 5,75 euros

  15. 15

    Marlboro Crafted 35. 8,70 euros

  16. 16

    Marlboro Crafted Arctic (20). 5,50 euros

  17. 17

    Marlboro Crafted KSB (20). 5,10 euros

  18. 18

    Marlboro Gold 100'S. 6,00 euros

  19. 19

    Marlboro Gold Duro. 6,25 euros

  20. 20

    Marlboro Pocket Pack (Corto). 6,00 euros

  21. 21

    Marlboro Red 100'S. 6,00 euros

  22. 22

    Marlboro Red 40s. 11,70 euros

  23. 23

    Marlboro Red Blando. 6,25 euros

  24. 24

    Marlboro Red Duro. 6,25 euros

  25. 25

    Marlboro Red KS 22. 6,70 euros

  26. 26

    Marlboro Touch Azul. 6,00 euros

  27. 27

    Philip Morris Filter King. 6,10 euros

  28. 28

    Philip Morris Filter Kings Largo (20). 5,90 euros

