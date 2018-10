La prenda estrella de este otoño, por menos de 30 euros Sara Carbonero y Dulceida han sido las primeras en sorprender con uno de los 'low cost' imprescindibles de la temporada CARLA COALLA Lunes, 1 octubre 2018, 12:44

Vuelve el 'animal print' en su versión más salvaje. Lo anunciaba Sara Carbonero hace unos días a través de Instagram, con una imagen que no dejaba lugar a dudas. Su pantalón de Calzedonia de 'print' de leopardo es uno de los 'must have' del otoño, sobre todo por su incoparable precio: ¡Menos de 30 euros! A ella se suma la 'influencer' por excelencia, Dulceida, que apuesta desde Dubai por unos pantalones similares, con cintura alta y dejando al descubierto los tobillos, esta vez con el sello de Amancio Ortega. La prenda está a la venta en Zara por 29.95 euros.

Mientras Aida Domenech ha dejado claro que son sus «nuevos pantalones favoritos», la mujer de Iker Casillas ha reafirmado que el 'animal print' no deja indiferente a nadie: «Love it or hate it». 'Casual' como Sara o más 'chic', al igual que Dulceida, lo cierto es que la nueva prenda estrella del otoño admite múltiples combinaciones: fashion, sport, street style...

La versión más 'low cost' está en bershka, por 19,99 euros y bajos acampanados. Y si quieres una prenda que aúna varias tendencias, para no perderte nada, entonces confía en Mango y su pantalón en tejido ligero con estampado de leopardo y paneles en contraste. ¿Su precio? 39,95 euros. ¿Y tú? ¿Con cuál de los estilos te sientes más identificada?