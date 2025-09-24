El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Maria Branyas junto al doctor Manel Esteller. Instituto Josep Carreras

La ciencia busca los secretos de la longevidad en la catalana que vivió 117 años

Una «fascinante dualidad de vejez y de edad biológica inferior a la cronológica» favorecieron la larga vida de Maria Branyas

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:57

Un equipo de investigadores del Instituto Josep Carreras ha publicado el análisis más exhaustivo realizado hasta ahora sobre una persona supercentenaria: María Branyas, la catalana ... que alcanzó los 117 años y fue considerada la persona más longeva del mundo hasta su fallecimiento el año pasado. Esta investigación, publicada en la prestigiosa revista 'Cell Reports Medicine', arroja luz sobre los factores biológicos y moleculares que permitieron a Branyas vivir una vida excepcionalmente larga y saludable.

