El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de pensionistas juega al dominó en un parque. R. C.

España disfruta de la mayor esperanza de vida al nacer de toda la Unión Europea

Tanto las mujeres como los hombres españoles viven dos años más que la media de sus vecinos continentales, con ellas como las más longevas

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:43

Los españoles disfrutan de las mayor esperanza de vida al nacer de todos los habitantes de la Unión Europea. Viven por término medio durante 84 ... años, lo que significa dos años y cuatro meses más que la generalidad de sus vecinos continentales, que tienen una existencia media de 81,7 años. Los siguientes países europeos con mayor esperanza de vida son Italia, Suecia y Francia, según el estudio publicado por Funcas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 a los 26 años tras caer en coma la noche de su boda
  2. 2 El piloto inglés Will Macintyre de 18 años padece cáncer de pulmón y cerebro: «Es tan grave como parece»
  3. 3 Gijón sale a la calle en apoyo al pueblo palestino
  4. 4

    El Sporting de Gijón valora recurrir las expulsiones de Álex Corredera y Guille en Almería
  5. 5 Un detenido alega miedo insuperable a la Policía tras pegar a un agente y romper la puerta del juzgado de Gijón
  6. 6

    Atención Primaria se «indigna» por la contratación de médicos en Asturias sin la especialidad homologada
  7. 7 El PP pide la dimisión de Adriana Lastra por su postura sobre el peaje del Huerna
  8. 8

    La «nota confidencial» sobre Sánchez: de los negocios del suegro a las vigilancias físicas
  9. 9 Susana Alfageme, abogada: «Ya están aquí los primeros efectos negativos del Registro Único sobre los pisos turísticos»
  10. 10

    Costco España, que planea sumar diez híper en cinco años, choca con las trabas para abrir en el Principado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio España disfruta de la mayor esperanza de vida al nacer de toda la Unión Europea

España disfruta de la mayor esperanza de vida al nacer de toda la Unión Europea