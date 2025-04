El Gobierno y la Comunidad de Madrid miran a Barajas

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Sábado, 27 de junio 2020, 20:29 Comenta Compartir

Toda España mira y cuenta ahora los famosos rebrotes. También escrutan esos focos la comunidad científica y los epidemiólogos del CCAES, que, no obstante, tienen el otro ojo puesto en el aeropuerto de Barajas y en la próxima reapertura al tráfico internacional no Schengen el próximo 1 de julio, cuyo alcance no se ha determinado todavía.

Fernando Simón lo dijo esta semana de manera taxativa: «Nuestros problemas van a estar relacionados con lo que pase en el resto del mundo. Quizás todavía no, pero lo estarán». Y hablar de la vía de entrada del «resto del mundo» a España es casi sinónimo del aeropuerto madrileño, sobre todo cuando ahora se mira con especial atención a América.

Con el aeropuerto casi totalmente inoperativo más allá de la llegada de españoles y residentes en España o de diplomáticos, la Comunidad de Madrid asegura que ha detectado 32 positivos entre el 11 de mayo y el 11 de junio, cinco de los cuales necesitaron ingreso hospitalario.

Sanidad, sin poner el foco en Barajas, ha admitido que en la última semana ha identificado 54 casos importados. O sea, alrededor del 20% de los infectados con síntomas en los últimos siete días acababa de llegar del extranjero. No en vano, dos de los focos más importantes activos, en Galicia y Murcia, tienen como origen viajeros procedentes de Brasil y Bolivia, respectivamente. La presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llegado esta semana a pedir al Ejecutivo central ayuda para montar un hospital de campaña en el aeródromo con el fin de localizar casos sospechosos.

La insistencia de Ayuso ha sido contestada desde Moncloa recriminando las interferencias en una cuestion estatal, mientras pasajeros llegados esta semana desde el extranjero denuncian no haber sido sometidos a controles de temperatura.