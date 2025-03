Margarita del Val: el objetivo no puede ser alcanzar el 70% de vacunados antes del verano Lo importante, ha dicho, no es llegar a «cifra mágica» sino que el cien por cien de la población vulnerable sea inoculada

Lunes, 8 de marzo 2021

El Gobierno concentra sus esfuerzos en conseguir que el 70% de la población llegue al verano vacunada. Es el principal objetivo que se ha fijado en su lucha por la contención de la covid 19 y tanto los discursos del presidente, Pedro Sánchez, como de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, giran en torno a esta meta.

Sin embargo, la viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Margarita del Val ha restado importancia a la consecución de ese porcentaje. «No tiene sentido llegar a ese número mágico», ha confesado este fin de semana la investigadora en La Sexta Noche.

«El objetivo no puede ser el 70%.«, ha señalado. El motivo que esgrime es que las vacunas, pese a inmunizar a quienes las reciben, no impiden infectarse y por lo tanto contagiar al entorno. Que siete de cada diez personas estuvieran inoculadas sería importante si se tratara de vacunas «esterilizantes», que son como «un escudo que evita que el virus entre en nuestro interior y que se multiplique». Como no es el caso, lo importante es conseguir que el «cien por cien de la población vulnerable» sea inoculada.

Los siguientes pasos serían, pues, inocular a toda la población de más de ochenta años y pasar después a la de más de setenta. «Cuando tengamos ya por encima de 70 años a todos vacunados, será un hito muy importante, y eso sí será antes de verano», ha vaticinado.