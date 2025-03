Sanidad notifica 11.958 nuevos contagios y 298 muertos

Álvaro Soto Madrid Lunes, 8 de marzo 2021, 18:47 | Actualizado 20:20h. Comenta Compartir

La inercia positiva de la situación de la pandemia en España se mantiene, pero los descensos de los indicadores son cada vez más lentos, de manera que el país entrará en los próximos días en un proceso de estabilización, de acuerdo a los datos del Ministerio de Sanidad. El departamento de Carolina Darias notificó este lunes 11.958 nuevos contagios, la cifra más baja en un fin de semana desde la segunda ola, al final del verano.

El global de casos en España desde marzo del año pasado se eleva ya a 3.160.970, según las estadísticas oficiales de Sanidad, aunque el quinto estudio de seroprevalencia, que se publicará en las próximas semanas, servirá para una mejor estimación de los números reales.

Igual que con los contagios, el informe de este lunes del ministerio también constató una reducción en los fallecimientos. Tras el importante repunte del viernes, cuando se sumaron 637 decesos a causa de una actualización en Cataluña, Sanidad computó 298 muertos, el guarismo más bajo de 2021 en un lunes. La cifra total de fallecidos durante la pandemia en Esaña se sitúa en 71.436, aunque los registros de otras instituciones, como el Instituto Nacional de Estadística o el Informe MoMo del Instituto Carlos III elevan el exceso de mortalidad hasta las 90.000 personas.

El indicador que mejor se está comportando en las últimas semanas es la incidencia acumulada, que este lunes, como ha ocurrido todos los días desde el 27 de enero (pico de la tercera ola, con 899 casos), volvió a descender después de que el viernes el país cayera hasta el riesgo medio al no superar los 150 casos. Esta vez lo hizo en siete y se quedó en 142 por cada 100.000 habitantes a 14 días, la tasa más baja desde el 19 de agosto, en los inicios de la segunda ola.

Por territorios, Extremadura continúa con la incidencia más baja del país, 42 casos, y es la única que actualmente cumple el objetivo del Gobierno, menos de 50. Tras ella, y por debajo de 100, se encuentran Baleares (55), Comunidad Valenciana (65), La Rioja (74), Murcia (77) Castilla-La Mancha (79) y Galicia (96). En el lado contrario están Melilla, que marca el máximo nacional con 413 casos; Ceuta, con 291, y Madrid, con 236, las únicas que permanecen por encima de los 200.

Los datos de hospitalización ofrecieron una buena noticia. Por primera vez desde enero, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos por pacientes covid se situó por debajo del 25% (24,27%), y también continuó descendiendo la ocupación de las camas totales por enfermos de coronavirus, que se quedó en el 7,81%.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, avanzó que la pandemia en España se está estabilizando y achacó la mayor lentitud de los descensos a la flexibilización de las restricciones. «Al bajar, relajamos y desgraciadamente, no somos capaces de compensar esta relajación con el fortalecimiento de otras medidas», indicó.

En su comparecencia, Simón reconoció que el hecho de que algunos extranjeros con residencia en España puedan venir al país y, sin embargo, los españoles no puedan desplazarse a sus segundos domicilios por los cierres perimetrales es «una incongruencia difícil de explicar».

Además, el director del CCAES instó a evitar cualquier tipo de reunión en la que no se pueda mantener la distancia de seguridad y admitió haber sido «imprudente» al decir públicamente el año pasado si dejaría que su hijo fuera o no a las manifestaciones del 8-M. «Tengo tres hijos y son suficientemente inteligentes y mayores como para tomar la decisión por su cuenta. No le voy a decir a mi hijo lo que puede o no hacer», aseguró.