¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Sánchez anuncia 500 millones para el sistema de dependencia y la ley ELA

La medida será aprobada este martes en el Consejo de Ministros, además de la creación del Grado III+ con atención 24 horas para pacietnes con esta y otras enfermedades complejas

C. P. S.

Martes, 21 de octubre 2025, 08:52

El Consejo de Ministros aprobará este martes 500 millones de euros para reforzar el sistema de depedencia y atender a los pacientes con ELA. Así ... lo ha anunciado Pedro Sánchez en un post en la red social X. El presidente del Ejecutivo ha informado también de que creará el Grado III+ con atención 24 horas para pacientes de ELA y otro tipo de enfermedades complejas.

