El terrible caso de Charity Lee: «Mi hijo de 13 años asesinó a sangre fría a mi hija de 4» Paris Lee mató a su hermana Ella en 2007 en su casa en Abilene, Texas, tras apuñalarla 17 veces cuando su madre estaba en el trabajo

La historia de Charity Lee es desgarradora, pero a pesar de la tragedia que ha vivido cuenta cómo ha perdonado a su hijo por asesinar a su hija de cuatro años cuando él tenía 13 años.

Según publica 'ABC', Charity Lee estaba en su trabajo de camarera en Abilene, Texas, el 5 de febrero de 2007, cuando la policía llegó para decirle que su hija Ella, de cuatro años, estaba muerta. La niña había sido apuñalada 17 veces por su hermano, Paris.

Paris cogió un cuchillo y atacó a su hermana mientras dormía en su cama, tras convencer a su niñera para que se fuera a casa. Luego llamó a emergencias y admitió el asesinato.

Más tarde le dijo a su madre que lo hizo por venganza, después de que Charity tuviera una recaída en las drogas que había dejado hacía años atrás.

Paris fue condenado a 40 años de prisión, el máximo por asesinato juvenil, en 2007. Permanece encerrado en una cárcel de Texas donde le visita a menudo su madre desde Georgia, donde reside ahora.

Charity ha perdonado a Paris por lo que hizo, pero es un proceso continuo. «Si estuviera libre, le tendría miedo», dijo Lee a The New York Post en una entrevista.

Charity aceptó la realidad de que no había sido un accidente o un episodio psicótico pasajero: Paris quiso matar a su hermana. «Creo que lloré constantemente durante meses. Perdí 15 kilos en 13 días. Empecé a tartamudear. La razón por la que me dejó vivir fue porque después de matar a Ella se dio cuenta de que yo sufriría por más tiempo si me dejaba viva».«Si te hubiera matado habrías sufrido sólo 15 o 20 minutos», fue lo que me dijo», explica Charity.

«Mucha gente me dice que no lo haría, pero mi amor es incondicional. Yo nunca, nunca, en ningún momento he dejado de amar a mi hijo», aseguró Charity a la BBC.