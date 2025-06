Lluvia de dinero en Avilés: premio de casi 648.000 euros en la Bonoloto de este domingo, 29 de junio

E. C. Domingo, 29 de junio 2025, 21:46 | Actualizado 22:03h. Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este domingo, 29 de junio de 2025 ha correspondido a los números 03 21 22 41 46 48.

Complementario: 09

Reintegro: 8

De primera categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante con 647.915,33 euros que ha sido validado en el Despacho Receptor no 57.835 de Avilés (Asturias), situado en La Toba, 2.

De segunda categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes con 40.154,48 euros cada uno que han sido validados en la Administración de Loterías no 11 de BARCELONA; en la no 4 de LEIOA (Bizkaia); y en el Despacho Receptor no 85.795 de VALLADOLID.

Bonoloto

La Bonoloto nació en 1988 como una de las modalidades de La Primitiva. La idea era ofrecer una loto que se pudiese jugar a diario y cuyo precio por apuesta fuese inferior al de las otras Loterías. Actualmente los sorteos de la Bonoloto se celebran de lunes a domingo y se dan dos modalidades de juego: diaria y semanal.

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.